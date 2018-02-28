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28 февраля 2018, 11:33



Электромонтера с ложным дипломом выявили на одном из предприятий «Норникеля» в ходе прокурорской проверки.

Воспользовавшись поддельным документом, мужчина трудоустроился на должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка по обслуживанию энергетического оборудования службы энергетического хозяйства, где проработал почти год (до прокурорской проверки). По материалам проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Использование заведомо подложного документа». В настоящее время электромонтер отстранен от работы, сообщается на сейте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Просмотров:266 Житель Норильска предоставил подложный диплом об окончании профессионального училища по специальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» для трудоустройства на ПТЖТ Заполярного филиала «Норникеля». Факт этот был выявлен сотрудниками норильской транспортной прокуратуры в ходе проверки.Воспользовавшись поддельным документом, мужчина трудоустроился на должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка по обслуживанию энергетического оборудования службы энергетического хозяйства, где проработал почти год (до прокурорской проверки).По материалам проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Использование заведомо подложного документа». В настоящее время электромонтер отстранен от работы, сообщается на сейте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.