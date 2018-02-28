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28 февраля 2018, 11:47



Норильчане могут рассказать о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне главное следственное управление следственного комитета РФ по Красноярскому краю организует на своем сайте в разделе «Ветераны» публикацию рассказов о солдатах, воевавших на полях Великой Отечественной войны. Присылать свои рассказы с фотографиями о родственниках, прошедших фронтовой путь, можно на адрес электронной почты sled26@yandex.ru Приветствуются фото из семейных архивов, фронтовые письма и т. п. Все присланные материалы будут размещены на сайте главного следственного управления. «Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью жизнь безжалостно не ворвалась война. Мы всегда будем гордиться своими бесстрашными предками и учиться у них любви к Родине, смелости, упорству и трудолюбию», - говорится в сообщении на сайте ГСУ следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Просмотров:258 Поделиться воспоминаниями о родственниках-фронтовиках к Дню великой Победы предлагает главное следственное управление Красноярского края.В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне главное следственное управление следственного комитета РФ по Красноярскому краю организует на своем сайте в разделе «Ветераны» публикацию рассказов о солдатах, воевавших на полях Великой Отечественной войны. Присылать свои рассказы с фотографиями о родственниках, прошедших фронтовой путь, можно на адрес электронной почты sled26@yandex.ruПриветствуются фото из семейных архивов, фронтовые письма и т. п. Все присланные материалы будут размещены на сайте главного следственного управления.«Пока мы помним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью жизнь безжалостно не ворвалась война. Мы всегда будем гордиться своими бесстрашными предками и учиться у них любви к Родине, смелости, упорству и трудолюбию», - говорится в сообщении на сайте ГСУ следственного комитета РФ по Красноярскому краю.