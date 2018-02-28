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28 февраля 2018, 12:39



Почетные доноры получат денежное вознаграждение. Выплаты в Норильске пройдут через управление социальной политики.

Право на эти выплаты имеют лица, награжденные знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Для получения выплат необходимо подать заявление в управление социальной политики и предоставить удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», паспорт и номер банковского счета. При этом ежегодной подачи заявления не требуется, но донор обязан обратиться в управление социальной политики и представить документы в случае: смены адреса, паспортных данных, лицевого счета. Более подробную консультацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной политики администрации города Норильска. Контактный телефон 46-20-39.

Просмотров:206 Выплата осуществляется один раз в год не позднее 1 апреля текущего года в размере, установленном федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. В 2018 году размер данной выплаты составляет 13 562,78 рубля.Право на эти выплаты имеют лица, награжденные знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Для получения выплат необходимо подать заявление в управление социальной политики и предоставить удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», паспорт и номер банковского счета.При этом ежегодной подачи заявления не требуется, но донор обязан обратиться в управление социальной политики и представить документы в случае: смены адреса, паспортных данных, лицевого счета.Более подробную консультацию по данному вопросу можно получить в управлении социальной политики администрации города Норильска. Контактный телефон 46-20-39.