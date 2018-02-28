|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:22 В Норильске закрыли автодорогу на Кайеркан для всех видов транспорта
18:13 В художественной галерее Норильска откроется выставка «Женские лица Севера», приуроченная к Международному женскому дню.
18:03 Норильский спектакль вошел в афишу фестиваля «Новосибирский транзит».
17:59 Облако в форме головы статуи с о. Пасхи появилось в небе над Норильском.
17:31 Завтра специалисты Росрееста проконсультируют граждан по телефонам горячей линии.
16:15 МФК «Норильский никель» стартовал с победы в розыгрыше Кубка Еременко.
15:29 150 старшеклассников примерили на себя с десяток театральных профессий, побывав в роли артистов, режиссеров, костюмеров, осветителей и других.
15:09 Деньги, выделенные на строительство СИЗО в Норильске, осели в карманах высокопоставленных краевых полицейских?
13:51 Мясо, предназначенное для школьного питания в Норильске, арестовано в Дудинском морском порту. Из оборота изъято почти 21 тонна говядины и говяжьей печени.
12:56 Осторожно: фальшивки! Полицейские предупреждают норильчан о необходимости обращать внимание на подлинность находящихся в обращении денежных купюр.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх