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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 февраля 2018, 12:56

Осторожно: фальшивки! Полицейские предупреждают норильчан о необходимости обращать внимание на подлинность находящихся в обращении денежных купюр.


Полицейские предупреждают жителей Норильска о появлении в обороте поддельных денежных знаков на территории Красноярского края. Как правило местами сбыта становятся рынки, коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса. Обычно такие банкноты выявляются только при пересчете денежных знаков в банках. В настоящее время в краевом центре встречаются фальшивки номиналом 5000 рублей следующих серий: бх 27425**, ви 77495**, вя 47567**, ба 59769**, ма 13246**, ек 27443**.
Полицейские отмечают, что на территории Норильска с начала этого года фальшивые купюры не выявлялись. В 2017 году было зафиксировано 9 фактов обнаружения поддельных банкнот, в 2016-м таких фактов было 8. В основном это банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, нельзя разменивать купюры незнакомым лицам и покупать валюту с рук. Основные отличительные признаки поддельных купюр:
более плотная на ощупь бумага (т. к. подделка склеена из двух листов); выбитые компостером цифры имеют шероховатости; металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;
при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы; цветной, переливающий герб не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.
При получении денежной купюры, которая вызывает сомнение в подлинности, ни в коем случае нельзя совершать попыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам – это преступление. Статья 186 Уголовного кодекса РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы: по части 1 - до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей; по части 2 - до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей; по части 3 - до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Об обнаружении фальшивых купюр следует звонить в дежурную часть ОМВД России по г. Норильску: 102, 47-24-01 или в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции: 47-24-14, 22-30-35.

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