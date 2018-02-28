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28 февраля 2018, 13:51



Мясо, предназначенное для школьного питания в Норильске, арестовано в Дудинском морском порту. Из оборота изъято почти 21 тонна говядины и говяжьей печени.

В ходе проверки было установлено, что указанная продукция ввезена на территорию Красноярского края в рефрижераторном контейнере из Санкт-Петербурга через морской порт Мурманск с нарушением требований действующего законодательства. Так, установлено несоответствие наименования изготовителя, указанного на маркировке и в представленном на груз ветеринарном свидетельстве формы № 2, в связи с чем ветеринарный сопроводительный документ признан управлением Россельхознадзора недействительным, говорится в сообщении. Изъятая продукция помещена на изолированное хранение до подтверждения ее безопасности в ветеринарно-санитарном отношении и законности ввоза на территорию Российской Федерации. Как сообщили «Норильским новостям» в Россельхознадзоре, пробы мяса уже взяты. Результаты исследований будут готовы примерно через неделю. По факту перевозки подконтрольного госветнадзору груза с нарушением ветеринарных требований управлением Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении. В сопроводительных документах на груз товарополучателем обозначено ООО «ПроСервис Таймыр» г. Норильск. Это предприятие обеспечивает в городе школьное питание. Как сообщил «Норильским новостям» руководитель предприятия Станислав Дьяков, ошибку при заполнении ветсвидетельства допустил поставщик. Исправленные документы уже отправлены экспресс-почтой. Тем не менее груз теперь предприятие получит только после получения результатов анализов, которые сейчас проведут специалисты Россельхознадзора. Также Станислав Дьяков подчеркнул, что задержка с поставкой данной партии никак не скажется на обеспечении школьного питания мясными продуктами, так как у предприятия есть резерв замороженного мяса на три месяца.

Просмотров:284 В Дудинском морском порту в ходе контрольно-надзорных мероприятий приостановлен оборот 14,9 тонны говядины бескостной мороженой и шести тонн печени говяжьей мороженой производства Парагвая, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.В ходе проверки было установлено, что указанная продукция ввезена на территорию Красноярского края в рефрижераторном контейнере из Санкт-Петербурга через морской порт Мурманск с нарушением требований действующего законодательства. Так, установлено несоответствие наименования изготовителя, указанного на маркировке и в представленном на груз ветеринарном свидетельстве формы № 2, в связи с чем ветеринарный сопроводительный документ признан управлением Россельхознадзора недействительным, говорится в сообщении.Изъятая продукция помещена на изолированное хранение до подтверждения ее безопасности в ветеринарно-санитарном отношении и законности ввоза на территорию Российской Федерации. Как сообщили «Норильским новостям» в Россельхознадзоре, пробы мяса уже взяты. Результаты исследований будут готовы примерно через неделю.По факту перевозки подконтрольного госветнадзору груза с нарушением ветеринарных требований управлением Россельхознадзора возбуждено дело об административном правонарушении.В сопроводительных документах на груз товарополучателем обозначено ООО «ПроСервис Таймыр» г. Норильск. Это предприятие обеспечивает в городе школьное питание. Как сообщил «Норильским новостям» руководитель предприятия Станислав Дьяков, ошибку при заполнении ветсвидетельства допустил поставщик. Исправленные документы уже отправлены экспресс-почтой. Тем не менее груз теперь предприятие получит только после получения результатов анализов, которые сейчас проведут специалисты Россельхознадзора.Также Станислав Дьяков подчеркнул, что задержка с поставкой данной партии никак не скажется на обеспечении школьного питания мясными продуктами, так как у предприятия есть резерв замороженного мяса на три месяца.