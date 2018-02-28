Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 февраля 2018, 15:09



Деньги, выделенные на строительство СИЗО в Норильске, осели в карманах высокопоставленных краевых полицейских?

Связаны обыски с уголовным делом, возбужденном в отношении заместителя руководителя ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени. Они подозреваются в присвоении крупной суммы, выделенной на строительство СИЗО в Норильске. Напомним, объект начинали строить на площадке перед жилым домом по Михайличенко, 8а, но дальше свайного поля дело так и не продвинулось. Тем не менее в 2012 году вышеуказанные полицейские подписали акт приема работ на 200 миллионов рублей по строительству изолятора временного содержания в Норильске. СК утверждает, что подрядчик получил эти деньги, но работ реально выполнил лишь на 10 млн рублей. СИЗО в Норильске не построено до сих пор. Руководитель строительной фирмы, которая заключала контракт с ведомством, стал фигурантом уголовного дела и осужден на 1,5 года колонии. Петрученя сейчас находится на пенсии, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управлении МВД.

Просмотров:248 Сегодня утром в Красноярске обыскали кабинеты городской полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в краевом МВД.Связаны обыски с уголовным делом, возбужденном в отношении заместителя руководителя ГУ МВД по Красноярскому краю Александра Кузнецова и бывшего замначальника тыла Андрея Петручени. Они подозреваются в присвоении крупной суммы, выделенной на строительство СИЗО в Норильске.Напомним, объект начинали строить на площадке перед жилым домом по Михайличенко, 8а, но дальше свайного поля дело так и не продвинулось.Тем не менее в 2012 году вышеуказанные полицейские подписали акт приема работ на 200 миллионов рублей по строительству изолятора временного содержания в Норильске. СК утверждает, что подрядчик получил эти деньги, но работ реально выполнил лишь на 10 млн рублей. СИЗО в Норильске не построено до сих пор.Руководитель строительной фирмы, которая заключала контракт с ведомством, стал фигурантом уголовного дела и осужден на 1,5 года колонии. Петрученя сейчас находится на пенсии, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управлении МВД.