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28 февраля 2018, 15:29



150 старшеклассников примерили на себя с десяток театральных профессий, побывав в роли артистов, режиссеров, костюмеров, осветителей и других.

Напомним, проект, который предлагал подросткам погрузиться в творческую деятельность закулисной и сценической жизни нашей «маяковки», в декабре 2016 года завоевал грант конкурса благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». В организации занятий со школьниками участвовали представители творческих и производственных театральных цехов, а вели курс артисты Александр Жуйков, Инесса Талашкевич, Алексей Ковригин, главный художник театра Фемистокл Атмадзас и завлит Лада Шебеко. Полный цикл этой культурно-образовательной игры включал три встречи в театре. Первые два визита - это разминки, репетиции и показы спектаклей с обсуждениями; последняя встреча посвящалась непосредственному участию в подготовке своих постановок. За время учебы дети прикоснулись к таким театральным работам, как «Снегири» по В. Астафьеву, «Леди Макбет Мценского уезда» по Н. Лескову, «Гамлет» по У. Шекспиру, «Бенефис Геннадия Несчастливцева» по А. Островскому, «Ночь перед Рождеством» по Н. Гоголю, «Жди меня… и я вернусь» по Н. Зуеву. По мнению школьных педагогов Ольги Копыловой и Ларисы Михно, в итоге ребята получили возможность побывать за кулисами, увидеть, из чего строится работа и жизнь всех служб театра: «Театр стал ближе - у ребят появились кумиры, дети буквально «заболели» театром, прониклись и заинтересовались этой сферой. Мы же в свою очередь увидели наших учеников с другой стороны, и то, как они раскрылись за время проекта, дорогого стоит». Социокультурный проект «Театр на ощупь» завершился во вторник вручением участникам сертификатов и подарков.

Просмотров:146 В необычном эксперименте участвовали ребята Талнахской детской школы искусств, средних школ № 1, 30, 43, гимназий № 4, 5, сборная ТОШ, а также сборная группа учеников разных школ НПР.Напомним, проект, который предлагал подросткам погрузиться в творческую деятельность закулисной и сценической жизни нашей «маяковки», в декабре 2016 года завоевал грант конкурса благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».В организации занятий со школьниками участвовали представители творческих и производственных театральных цехов, а вели курс артисты Александр Жуйков, Инесса Талашкевич, Алексей Ковригин, главный художник театра Фемистокл Атмадзас и завлит Лада Шебеко.Полный цикл этой культурно-образовательной игры включал три встречи в театре. Первые два визита - это разминки, репетиции и показы спектаклей с обсуждениями; последняя встреча посвящалась непосредственному участию в подготовке своих постановок. За время учебы дети прикоснулись к таким театральным работам, как «Снегири» по В. Астафьеву, «Леди Макбет Мценского уезда» по Н. Лескову, «Гамлет» по У. Шекспиру, «Бенефис Геннадия Несчастливцева» по А. Островскому, «Ночь перед Рождеством» по Н. Гоголю, «Жди меня… и я вернусь» по Н. Зуеву.По мнению школьных педагогов Ольги Копыловой и Ларисы Михно, в итоге ребята получили возможность побывать за кулисами, увидеть, из чего строится работа и жизнь всех служб театра: «Театр стал ближе - у ребят появились кумиры, дети буквально «заболели» театром, прониклись и заинтересовались этой сферой. Мы же в свою очередь увидели наших учеников с другой стороны, и то, как они раскрылись за время проекта, дорогого стоит».Социокультурный проект «Театр на ощупь» завершился во вторник вручением участникам сертификатов и подарков.