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28 февраля 2018, 16:15



МФК «Норильский никель» стартовал с победы в розыгрыше Кубка Еременко.

«Игра держала в напряжении, на площадку вышли мастера, которые многое могут в футзале. Своей команде скажу спасибо за то, что она была командой, такие матчи выигрываются сердцем. Мы играли против одного из лучших клубов мира, пытались соответствовать его уровню, и нам, как я считаю, это удалось. Поздравляю всех болельщиков с победой, дальше нас ждут не менее блестящие игры», - приводит слова главного тренера «Норильского никеля» пресс-служба заполярного клуба. В другом матче турнира «КПРФ» разгромил рижский «Никарс» - 11:3. Сегодня норильчане проведут вторую игру турнира против «КПРФ». А в пятницу, 2 марта, соперником «Норникеля» станет «Никарс». Пятый розыгрыш международного Кубка Еременко, проводимый под эгидой Ассоциации мини-футбола России, в эти дни проходит в подмосковном Щелково. Помимо «Норникеля» в турнире участвуют «КПРФ», «Кайрат» (Казахстан) и «Никарс» (Латвия). Команды сыграют друг с другом в один круг и 2 марта выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков.

Просмотров:165 Соперником норильчан выступил алма-атинский «Кайрат», трехкратный обладатель Кубка Еременко, который был повержен со счетом 4:3. В составе россиян голами отличились Владимир Гончаров на 4-й, Сергей Сытин на 32-й, Юрий Костыгин на 39-й и Сергей Сергеев на 49-й минутах встречи. За казахскую команду забили Дуглас (6-я минута), Тайиби (на 15-й мин.) и Игита (на 39-й мин.).«Игра держала в напряжении, на площадку вышли мастера, которые многое могут в футзале. Своей команде скажу спасибо за то, что она была командой, такие матчи выигрываются сердцем. Мы играли против одного из лучших клубов мира, пытались соответствовать его уровню, и нам, как я считаю, это удалось. Поздравляю всех болельщиков с победой, дальше нас ждут не менее блестящие игры», - приводит слова главного тренера «Норильского никеля» пресс-служба заполярного клуба.В другом матче турнира «КПРФ» разгромил рижский «Никарс» - 11:3.Сегодня норильчане проведут вторую игру турнира против «КПРФ». А в пятницу, 2 марта, соперником «Норникеля» станет «Никарс».Пятый розыгрыш международного Кубка Еременко, проводимый под эгидой Ассоциации мини-футбола России, в эти дни проходит в подмосковном Щелково. Помимо «Норникеля» в турнире участвуют «КПРФ», «Кайрат» (Казахстан) и «Никарс» (Латвия). Команды сыграют друг с другом в один круг и 2 марта выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков.