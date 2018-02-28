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28 февраля 2018, 17:31



Завтра специалисты Росрееста проконсультируют граждан по телефонам горячей линии.

В ходе горячей лини жители края могут узнать: какие документы необходимы для государственной регистрации гаража; как зарегистрировать право на гараж в составе гаражного кооператива; что делать, если сосед самовольно занял часть вашего земельного участка; какие штрафы предусмотрены за нарушение земельного законодательства и другое. По вопросам государственной регистрации прав на гаражи следует обращаться по телефону (391) 274-93-73; по вопросам государственного земельного надзора - (391) 274-92-55.

Просмотров:135 В рамках Единого дня консультаций 1 марта в управлении Росреестра по Красноярскому краю с 12.00 до 14.00 пройдет горячая линия по вопросам государственной регистрации прав на гаражи и государственного земельного надзора.В ходе горячей лини жители края могут узнать:какие документы необходимы для государственной регистрации гаража; как зарегистрировать право на гараж в составе гаражного кооператива; что делать, если сосед самовольно занял часть вашего земельного участка; какие штрафы предусмотрены за нарушение земельного законодательства и другое.По вопросам государственной регистрации прав на гаражи следует обращаться по телефону (391) 274-93-73; по вопросам государственного земельного надзора - (391) 274-92-55.