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28 февраля 2018, 17:59



Облако в форме головы статуи с о. Пасхи появилось в небе над Норильском.

В комментариях кто-то сравнивал изображение с профилем поэта Александра Пушкина, кто-то с маской Хищника из одноименного фильма.

Просмотров:143 Жители Норильска сняли странное розово-сиреневое облако над городом, которое напоминает голову статуи моаи с острова Пасхи. Именно на это и указал автор снимка. Фотография необычного облака тут же разлетелась по соцсетям.В комментариях кто-то сравнивал изображение с профилем поэта Александра Пушкина, кто-то с маской Хищника из одноименного фильма.