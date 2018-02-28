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28 февраля 2018, 18:03



Норильский спектакль вошел в афишу фестиваля «Новосибирский транзит».

Наряду с 17 другими театрами страны норильский заполярный удостоен чести представлять свой регион на этом известном и престижном фестивале. Критиками отобрана для показа постановка «Жди меня … и я вернусь» главного режиссера нашей «маяковки» Анны Бабановой по пьесе Владимира Зуева. В спектакле отражена тема свободы личности и свободы страны в контексте политических репрессий в 30-40-е годы прошлого века. Фестиваль пройдет в Новосибирске с 22 по 30 мая.

Просмотров:113 Экспертный совет во главе с театральным деятелем, куратором театральных лабораторий Олегом Лоевским объявил участников V Межригионального театрального фестиваля-конкурса «Ново-Сибирский транзит - 2018».Наряду с 17 другими театрами страны норильский заполярный удостоен чести представлять свой регион на этом известном и престижном фестивале. Критиками отобрана для показа постановка «Жди меня … и я вернусь» главного режиссера нашей «маяковки» Анны Бабановой по пьесе Владимира Зуева. В спектакле отражена тема свободы личности и свободы страны в контексте политических репрессий в 30-40-е годы прошлого века.Фестиваль пройдет в Новосибирске с 22 по 30 мая.