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28 февраля 2018, 18:13



В художественной галерее Норильска откроется выставка «Женские лица Севера», приуроченная к Международному женскому дню.

В 2010 году Любовь Карпович стала преподавателем Норильской детской художественной школы. Сегодня Любовь Ивановна преподает дизайн, компьютерную графику, мультмедиа. Ведет активную творческую деятельность, участвует самостоятельно и в качестве педагога-наставника с детьми в различных выставках и конкурсах. Большой опыт по исследованию художественного творчества коренных народов Таймыра и накопленный за долгие годы богатый материал послужили идеей создания картин, посвященных образам северян. Этот образ у Любови Ивановны имеет женское лицо. Неповторимая красота северянок в контрасте с суровыми условиями жизни, их сила воли, умение сохранять и передавать традиции предков новому поколению восхищают художницу. В разные творческие периоды Любовь Ивановна занималась скульптурой, акварелью. На данном этапе своего творческого пути работает пастелью. Именно в этой технике в экспозиции представлена 31 работа. Каждый портрет, среди них есть собирательные образы и портреты реальных людей, раскрывает зрителю удивительные характеры и особенности жизни северянок, знакомит зрителя с предметами быта и национальной одежды. Торжественное открытие выставки Любови Карпович «Женские лица Севера» состоится 2 марта в 18.00 в художественной галерее МВК «Музей Норильска» на Талнахской, 78. Все желающие могут посетить экспозицию до 18 марта.

Просмотров:107 В экспозицию вошли произведения художницы, педагога Норильской детской художественной школы Любови Карпович. Это первая для нее персональная выставка. В Норильске художница живет и работает с 1980 года. Более 10 лет Любовь Ивановна посвятила обучению детей в творческом объединении «Кисточка» во Дворце творчества детей и молодежи. Практическую работу с детьми вела в неразрывной связи с исследовательской деятельностью, посвященной художественным традициям коренных народов Севера. Нганасанский костюм, история бисера, взаимосвязь музыки и орнамента северных народов и многое другое стало темой исследовательских работ, с которыми ученики Любови Ивановны участвовали и становились победителями всероссийских и международных конкурсов в Риге (Латвия), Шиофоке (Венгрия), Париже (Франция), Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске.В 2010 году Любовь Карпович стала преподавателем Норильской детской художественной школы. Сегодня Любовь Ивановна преподает дизайн, компьютерную графику, мультмедиа. Ведет активную творческую деятельность, участвует самостоятельно и в качестве педагога-наставника с детьми в различных выставках и конкурсах.Большой опыт по исследованию художественного творчества коренных народов Таймыра и накопленный за долгие годы богатый материал послужили идеей создания картин, посвященных образам северян. Этот образ у Любови Ивановны имеет женское лицо. Неповторимая красота северянок в контрасте с суровыми условиями жизни, их сила воли, умение сохранять и передавать традиции предков новому поколению восхищают художницу. В разные творческие периоды Любовь Ивановна занималась скульптурой, акварелью. На данном этапе своего творческого пути работает пастелью. Именно в этой технике в экспозиции представлена 31 работа. Каждый портрет, среди них есть собирательные образы и портреты реальных людей, раскрывает зрителю удивительные характеры и особенности жизни северянок, знакомит зрителя с предметами быта и национальной одежды.Торжественное открытие выставки Любови Карпович «Женские лица Севера» состоится 2 марта в 18.00 в художественной галерее МВК «Музей Норильска» на Талнахской, 78. Все желающие могут посетить экспозицию до 18 марта.