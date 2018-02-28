Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 февраля 2018, 19:22



В Норильске закрыли автодорогу на Кайеркан для всех видов транспорта

В то же время, очевидцы, проехавшие в кайерканском направлении до закрытия дороги, сообщают, что на участке трассы в районе реки Далдыкан произошло массовое ДТП. Эту информацию подтвердили на станции скорой помощи, сообщив, что бригада неотложки выезжала на место происшествия, где столкнулись рейсовый автобус, маршрутное такси и три легковых автомобиля. К счастью, пострадавших в этом массовом ДТП нет, отметил зам. Главного врача станции скорой помощи Игорь Хмара.

Просмотров:148 Как сообщили в ГИБДД, решение об ограничении движения принято из-за плохой, практически нулевой видимости.В то же время, очевидцы, проехавшие в кайерканском направлении до закрытия дороги, сообщают, что на участке трассы в районе реки Далдыкан произошло массовое ДТП.Эту информацию подтвердили на станции скорой помощи, сообщив, что бригада неотложки выезжала на место происшествия, где столкнулись рейсовый автобус, маршрутное такси и три легковых автомобиля. К счастью, пострадавших в этом массовом ДТП нет, отметил зам. Главного врача станции скорой помощи Игорь Хмара.