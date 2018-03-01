Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 марта 2018, 10:48



В Норильске объявлена актировка. Вторые сутки в городе действует штормовое предупреждение.

Сегодня утром в Норильске –21 градус, ветер юго-восточный 8–12 м/сек. В Талнахе при такой же температуре ветер дует северо-западный 7–20 м/сек. Примерно такая же погода была с утра и в Кайеркане. Однако отмечается практически нулевая видимость как в самом районе, так и на дороге Норильск-Алыкель, в связи с чем по решению ГИБДД введен временный запрет для движения в этом направлении всех видов транспорта. Из-за ухудшения погодных условий выход колонн городских автобусов из Норильска и Кайеркана, намеченных на 10 часов утра, был отменен. Ближайшие колонны из Норильска и Кайеркана должны отправиться в 14.30. Объявлена актировка для всех школьников, а также для работников Надеждинского металлургического завода, работающих по графику 5/2.

Просмотров:373 Шторомове предупреждение в связи с усилением ветра в Норильске было объявлено еще накануне, 28 февраля в 07.00. Для школьников всех районов города была объявлена актировка.Сегодня утром в Норильске –21 градус, ветер юго-восточный 8–12 м/сек. В Талнахе при такой же температуре ветер дует северо-западный 7–20 м/сек. Примерно такая же погода была с утра и в Кайеркане. Однако отмечается практически нулевая видимость как в самом районе, так и на дороге Норильск-Алыкель, в связи с чем по решению ГИБДД введен временный запрет для движения в этом направлении всех видов транспорта.Из-за ухудшения погодных условий выход колонн городских автобусов из Норильска и Кайеркана, намеченных на 10 часов утра, был отменен. Ближайшие колонны из Норильска и Кайеркана должны отправиться в 14.30.Объявлена актировка для всех школьников, а также для работников Надеждинского металлургического завода, работающих по графику 5/2.