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1 марта 2018, 11:40



Обязательных прививок для детей может стать больше?

В частности, по её мнению, дети младших возрастов должны быть привиты от ротавирусной инфекции. Голодец обратила внимание на то, что из-за инфекции приходится закрывать на карантин целые группы в детсадах, говорится в сообщении. Ротавирусная инфекция считается детской болезнью. Обычно если в семье или в коллективе есть инфицированный, то в течение трех-пяти суток поочередно начинают заболевать и остальные.

Просмотров:224 Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против 13 инфекций. Вице-премьер Ольга Голодец предлагает расширить этот список, сообщает НИА-Красноярск.В частности, по её мнению, дети младших возрастов должны быть привиты от ротавирусной инфекции. Голодец обратила внимание на то, что из-за инфекции приходится закрывать на карантин целые группы в детсадах, говорится в сообщении.Ротавирусная инфекция считается детской болезнью. Обычно если в семье или в коллективе есть инфицированный, то в течение трех-пяти суток поочередно начинают заболевать и остальные.