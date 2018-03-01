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1 марта 2018, 11:47



Электронный вор рядом. Популярное приложение на смартфоне признали опасным.

С помощью приложения GetContact можно узнать, под каким именем их телефон записан в адресных книгах друзей. Однако, как пишет Hi-tech Mail.ru, приложение анонимно собирает базу контактов и отправляет ее на удаленный сервер. Скопированные им контакты могут оказаться в публичной базе данных. Поэтому эксперты советуют удалить приложение, считая его опасным. К тому же можно испортить репутацию человеку из вашей адресной книги, присвоив его номеру телефона нелестную кличку. Об этом станет известно всем, у кого данный номер также хранится в памяти телефона. Сейчас работу мобильного приложения GetContact на предмет соблюдения законодательства о персональных данных проверяет Роскомнадзор, сообщает ТАСС.

Просмотров:297 Речь идет о популярном приложении для мобильных устройств GetContact, которое позволяет присваивать имена телефонным номерам, которых еще нет в списке контактов, сообщает НИА-Красноярск.С помощью приложения GetContact можно узнать, под каким именем их телефон записан в адресных книгах друзей. Однако, как пишет Hi-tech Mail.ru, приложение анонимно собирает базу контактов и отправляет ее на удаленный сервер. Скопированные им контакты могут оказаться в публичной базе данных. Поэтому эксперты советуют удалить приложение, считая его опасным.К тому же можно испортить репутацию человеку из вашей адресной книги, присвоив его номеру телефона нелестную кличку. Об этом станет известно всем, у кого данный номер также хранится в памяти телефона.Сейчас работу мобильного приложения GetContact на предмет соблюдения законодательства о персональных данных проверяет Роскомнадзор, сообщает ТАСС.