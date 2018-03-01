Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 марта 2018, 12:28



Сегодня в Норильске стартовал Весенний фестиваль ГТО.

Из-за погодных условий на открытие Весеннего фестиваля не смогли попасть спортсмены из Кайеркана – порядка 70 участников. Но поводов для опасений нет. Как отметили в Центре тестирования ГТО, в ближайшие дни кайерканцы смогут сдать эти же нормативы у себя в районе. Всего на Весенний фестиваль ГТО заявилось около 330 человек. Сегодня же на торжественном открытии фестиваля золотые знаки отличия ГТО по итогам прошлогоднего Летнего фестиваля вручили 32 работникам образовательных организаций. Напомним, Центр тестирования ГТО в Норильске появился в конце 2015 года. Первый полноценный фестиваль прошел весной 2016 года. По итогам 2017 года норильским Центр провел 46 тестирований и пять крупных мероприятий – Летний, Зимний и Весенний фестивали, «ГТО: выпускник» среди выпускников школ, а также Заполярный фестиваль с участием руководителей и работников администрации города, структурных подразделений и унитарных предприятий Норильска - всего более тысячи человек. По итогам прошлого года в традиционном рейтинге Министерства спорта Красноярского края Норильск занял второе место по количеству участников, получивших знаки отличия ГТО: из 893 знаков - 537 золотых, 242 серебряных и 114 бронзовых. Норильский Центр тестирования ГТО занял второе место по краю и в номинации «Руководитель Центра тестирования ГТО». Остается добавить, что Центр тестирования ГТО выходит с новым проектом «ГТО: Норильск, на старт!», который начнется 15 марта. В течение года будет реализована серия мероприятий, направленных на пропаганду идей ГТО и здорового образа жизни, сообщили в Центре тестирования.

Просмотров:197 На легкоатлетическом манеже «Арктики» в эти минуты проходят первые этапы Весеннего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участники – от шести до 24 лет - сдают нормативы: подтягивание на перекладине, отжимания, наклоны, бег на короткие дистанции, пресс, прыжки в длину. Завтра спортсменов ждут в плавательном бассейне, а с 5 марта у них начнется сдача нормативов по челночному бегу, бегу на длинные дистанции и стрельбе в тире. Весенний фестиваль продлится до 15 марта, а уже в апреле-мае начнется Летний фестиваль.Из-за погодных условий на открытие Весеннего фестиваля не смогли попасть спортсмены из Кайеркана – порядка 70 участников. Но поводов для опасений нет. Как отметили в Центре тестирования ГТО, в ближайшие дни кайерканцы смогут сдать эти же нормативы у себя в районе. Всего на Весенний фестиваль ГТО заявилось около 330 человек.Сегодня же на торжественном открытии фестиваля золотые знаки отличия ГТО по итогам прошлогоднего Летнего фестиваля вручили 32 работникам образовательных организаций.Напомним, Центр тестирования ГТО в Норильске появился в конце 2015 года. Первый полноценный фестиваль прошел весной 2016 года. По итогам 2017 года норильским Центр провел 46 тестирований и пять крупных мероприятий – Летний, Зимний и Весенний фестивали, «ГТО: выпускник» среди выпускников школ, а также Заполярный фестиваль с участием руководителей и работников администрации города, структурных подразделений и унитарных предприятий Норильска - всего более тысячи человек. По итогам прошлого года в традиционном рейтинге Министерства спорта Красноярского края Норильск занял второе место по количеству участников, получивших знаки отличия ГТО: из 893 знаков - 537 золотых, 242 серебряных и 114 бронзовых. Норильский Центр тестирования ГТО занял второе место по краю и в номинации «Руководитель Центра тестирования ГТО».Остается добавить, что Центр тестирования ГТО выходит с новым проектом «ГТО: Норильск, на старт!», который начнется 15 марта. В течение года будет реализована серия мероприятий, направленных на пропаганду идей ГТО и здорового образа жизни, сообщили в Центре тестирования.