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1 марта 2018, 12:55



МФК «Норильский никель» во втором матче розыгрыша Кубка Еременко уступил «КПРФ» - 0:3.

«Была хорошая мужская игра, много борьбы. Где-то удачливее были игроки "КПРФ", мы же не реализовали свои моменты. Конечно, большое значение имели первый и второй голы. Мяч, к сожалению, просто не шел в ворота, а это имеет огромное значение. Мы играли только на победу, но не воспользовались своими шансами, хотя команда старалась, билась», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. В другом матче второго игрового дня «Кайрат» обыграл рижский «Никарс» - 7:3. Завтра, 2 марта, в заключительный игровой день «Норникель» померяется силами с «Никарсом». Напомним, что пятый розыгрыш международного Кубка Еременко, проводимый под эгидой Ассоциации мини-футбола России, проходит в подмосковном Щелково. Помимо «Норникеля» в турнире участвуют «КПРФ», «Кайрат» (Казахстан) и «Никарс» (Латвия). Команды сыграют друг с другом в один круг и выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков.

Просмотров:190 Уже с первых минут встречи команды перешли в атакующий футбол с обилием высоких скоростей и опасных моментов. И если выпады к воротам, создаваемые норильчанами, сводились на нет обороной соперника, «КПРФ» в этом компоненте игры был более точен: на 13-й минуте отличился Артем Ниязов, на 36-й – Сергей Денисов, на 39-й – Сирило. В надежде переломить ход игры «Норникель» заменил вратаря на пятого полевого игрока, но этот шаг северянам дивидендов не принес. В итоге норильчане, в первом матче турнира обыгравшие алма-атинский «Кайрат» со счетом 4:3, на этот раз даже не смогли распечатать ворота.«Была хорошая мужская игра, много борьбы. Где-то удачливее были игроки "КПРФ", мы же не реализовали свои моменты. Конечно, большое значение имели первый и второй голы. Мяч, к сожалению, просто не шел в ворота, а это имеет огромное значение. Мы играли только на победу, но не воспользовались своими шансами, хотя команда старалась, билась», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.В другом матче второго игрового дня «Кайрат» обыграл рижский «Никарс» - 7:3.Завтра, 2 марта, в заключительный игровой день «Норникель» померяется силами с «Никарсом».Напомним, что пятый розыгрыш международного Кубка Еременко, проводимый под эгидой Ассоциации мини-футбола России, проходит в подмосковном Щелково. Помимо «Норникеля» в турнире участвуют «КПРФ», «Кайрат» (Казахстан) и «Никарс» (Латвия). Команды сыграют друг с другом в один круг и выявят победителя по наибольшему количеству набранных очков.