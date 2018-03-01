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1 марта 2018, 14:13



Норильский перинатальный центр снова в центре внимания. Власти Красноярского края ищут новых генподрядчиков для завершения строительства объекта.

Победитель первого аукциона построит само здание перинатального центра, а второго - обеспечит поставку необходимого оборудования, проведет монтажные и пусконаладочные работы. При этом аукцион на закупку оборудования был объявлен первым - 13 февраля, и заявки от претендентов принимаются до сегодняшнего дня, а итоги подведут 5 марта. По аукциону на строительные работы заявки будут принимать до 15 марта, а результаты станут известны 19 марта. С прежним генподрядчиком «Инженерный центр ЕЭС» договор был расторгнут в двадцатых числах января этого года, так как предприятие обанкротилось. Кстати, норильский перинатальный центр для этого подрядчика – не первый. На сайте компании указано, что она строила подобные центры в Гатчине, Пскове и Петрозаводске.

Просмотров:255 В документах на сайте госзакупок сказано, что подрядчику нужно сдать объект со всем оборудованием до 1 июля 2018 года. Краевое управление капитального строительства готово выделить на это 1,8 млрд рублей. На эту сумму на сайте госторгов объявлено два аукциона с начальной (максимальной) стоимостью 893,8 млн руб. и 933,4 млн руб.Победитель первого аукциона построит само здание перинатального центра, а второго - обеспечит поставку необходимого оборудования, проведет монтажные и пусконаладочные работы.При этом аукцион на закупку оборудования был объявлен первым - 13 февраля, и заявки от претендентов принимаются до сегодняшнего дня, а итоги подведут 5 марта. По аукциону на строительные работы заявки будут принимать до 15 марта, а результаты станут известны 19 марта.С прежним генподрядчиком «Инженерный центр ЕЭС» договор был расторгнут в двадцатых числах января этого года, так как предприятие обанкротилось. Кстати, норильский перинатальный центр для этого подрядчика – не первый. На сайте компании указано, что она строила подобные центры в Гатчине, Пскове и Петрозаводске.