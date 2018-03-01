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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:47 Спасательная операция подошла к завершению. Около четырех десятков горняков норильские спасатели доставили в АБК рудника «Комсомольский»
17:54 Халатность руководителей может стоить людям жизни. Выбраться из снежного плена они смогут только по натянутому канату.
17:48 С сегодняшнего дня в Норильске возобновилось выполнение пассажирских перевозок по маршрутам 8А и 40К.
16:07 Завтра в школах Норильска пройдут районные этапы конкурса чтецов «Живая классика».
16:02 Спрыгнула с балкона, чтобы завоевать авторитет у подружек. Полицейские встретились с малолетними «экстремалками».
15:57 Итоги благотворительного марафона «Февраль добрых дел» подвели в Норильске.
15:42 В Норильске суд рассмотрел уголовное дело по факту конфликта на парковке ТРЦ "Арена", закончившегося поножовщиной.
14:57 В Норильске до работы не смогли добраться рабочие второй смены шахты «Скалистая». Бушующий шторм, нулевая видимость и переметы встали на пути горняков.
14:49 Почти 14 часов 33 работника ВС10 находятся в снежном плену. Спасатели из Норильска не могут пробиться к людям из-за нулевой видимости.
14:13 Норильский перинатальный центр снова в центре внимания. Власти Красноярского края ищут новых генподрядчиков для завершения строительства объекта.
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