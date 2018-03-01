Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 марта 2018, 14:49



Почти 14 часов 33 работника ВС10 находятся в снежном плену. Спасатели из Норильска не могут пробиться к людям из-за нулевой видимости.

«Заполярная правда» связалась со службой спасения, где нам пояснили, что сигнал от застрявших в пути людей, они получили. И с утра пытаются пробиться к ним, но даже техника повышенной проходимости оказалась бессильной. Как пояснил дежурный пульта службы спасения, с горнолыжной базы сняли "Ратрак", и пытаются пробиться к людям на этой технике. В любом случае, спасатели используют все возможные способы, чтобы спасти горняков.

Просмотров:833 Смена проходчиков, строящих ВС10 шахты «Скалистая», выехали с объекта около 01.00. Однако отъехать от объекта смогли буквально метров 500. Высокие переметы и плохая видимость заставили автобус с рабочими остановиться. 33 человека стали заложниками снежного шторма. Вернуться назад уже не получилось. Люди стали звонить спасателям, руководителям и всем, кому только могли, но помощи так и не дождались. Вот уже почти 14 часов они находятся в остывшем автобусе.«Заполярная правда» связалась со службой спасения, где нам пояснили, что сигнал от застрявших в пути людей, они получили. И с утра пытаются пробиться к ним, но даже техника повышенной проходимости оказалась бессильной. Как пояснил дежурный пульта службы спасения, с горнолыжной базы сняли "Ратрак", и пытаются пробиться к людям на этой технике. В любом случае, спасатели используют все возможные способы, чтобы спасти горняков.