Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 марта 2018, 14:57



В Норильске до работы не смогли добраться рабочие второй смены шахты «Скалистая». Бушующий шторм, нулевая видимость и переметы встали на пути горняков.

Решения об актировке горняки прождали около четырех часов, сообщили нам рабочие, застрявшие в пути. Автобус постепенно остыл, внутрь стало наметать снега. Только получив указание руководителей об отмене для работников, автобус развернули назад. Но ехать было уже небезопасно – дорогу просто не было видно. В итоге несколько человек вышли из автобуса и буквально по шагам вели за собой транспорт.

Просмотров:410 Как стало известно «Заполярной правде», сегодня ранним утром вторая смена работников шахты «Скалистая» рудника «Комсомольский» не смогла проехать к АБК предприятия. Объект находится в горной местности. Автобус, везший смену на работу, остановился в заторе. Впереди из-за переметов и плохой видимости образовалась пробка из автотранспорта.Решения об актировке горняки прождали около четырех часов, сообщили нам рабочие, застрявшие в пути. Автобус постепенно остыл, внутрь стало наметать снега. Только получив указание руководителей об отмене для работников, автобус развернули назад. Но ехать было уже небезопасно – дорогу просто не было видно. В итоге несколько человек вышли из автобуса и буквально по шагам вели за собой транспорт.