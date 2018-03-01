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1 марта 2018, 15:42



В Норильске суд рассмотрел уголовное дело по факту конфликта на парковке ТРЦ "Арена", закончившегося поножовщиной.

Как установлено судом, в ноябре 2017 года на парковке возле ТРЦ обвиняемый встретил ранее знакомого потерпевшего, и между ними на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки обвиняемый нанес потерпевшему один удар имевшимся при себе ножом в область живота, после чего скрылся с места преступления, однако в дальнейшем был задержан сотрудниками полиции. При проведении обыска в квартире по месту проживания обвиняемого были обнаружены патроны к огнестрельному оружию, которые он хранил незаконно. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок два года шесть месяцев, сообщили в прокуратуре города.

Просмотров:204 Уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия; незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию» рассматривалось Норильским городским судом с участием государственного обвинителя.Как установлено судом, в ноябре 2017 года на парковке возле ТРЦ обвиняемый встретил ранее знакомого потерпевшего, и между ними на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки обвиняемый нанес потерпевшему один удар имевшимся при себе ножом в область живота, после чего скрылся с места преступления, однако в дальнейшем был задержан сотрудниками полиции.При проведении обыска в квартире по месту проживания обвиняемого были обнаружены патроны к огнестрельному оружию, которые он хранил незаконно.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок два года шесть месяцев, сообщили в прокуратуре города.