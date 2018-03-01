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1 марта 2018, 15:57



Итоги благотворительного марафона «Февраль добрых дел» подвели в Норильске.

Люди получили постельные принадлежности, одежду и обувь, предметы быта (посуду, шторы, скатерти, полотенца, гладильные доски), бытовую технику (чайники, утюги, электроплиты, холодильники, телевизоры, стиральные машины), мебель (кровати, кресла, столы, стулья), строительные материалы (обои, потолочная плитка, кисти, краски для пола, розетки, выключатели), средства реабилитации (инвалидные коляски, мячи, эспандеры, гантели, скакалки), настольные игры, канцелярские товары, санитарно-гигиенические средства и средства бытовой химии, продукты питания и даже комнатные цветы и букеты на культурно-досуговое мероприятие, билеты в театр, кино и на концерты. К радости благополучателей нашлись и те, кто, не пожалев своего времени и сил, безвозмездно сделал в квартире незнакомых людей мелкий ремонт мебели, провел замену розеток, выключателей, замков, смесителей, помог в транспортировке мебели, выносе крупногабаритного мусора, сделал стрижку на дому жителям, испытывающим трудности в передвижении. Организаторы акции благодарят всех норильчан, откликнувшихся на призыв о помощи. Среди них и работники ГМК «Норильский никель», муниципальных, краевых, федеральных учреждений и организаций, предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные жители нашего города. «Февраль добрых дел» в очередной раз показал, как много добрых и чутких северян живет рядом с нами, как много тепла и милосердия в суровом заполярном Норильске. Как сообщил Владимир Бондарь, директор Комплексного центра социального обслуживания населения, организатора акции, учитывая полученный результат, возможно, марафон будет иметь продолжение и станет ежегодным.

Просмотров:145 В течение месяца на контактный телефон 37-27-51 принято 258 звонков от жителей города. В ходе акции благотворительную помощь оказали 219 нуждающимся горожанам. Среди них пожилые люди, инвалиды, дети-сироты, которые совсем недавно начали жить самостоятельно, получив от властей жилье, многодетные и неполные семьи, малообеспеченные граждане, «погорельцы», сообщили в пресс-службе.Люди получили постельные принадлежности, одежду и обувь, предметы быта (посуду, шторы, скатерти, полотенца, гладильные доски), бытовую технику (чайники, утюги, электроплиты, холодильники, телевизоры, стиральные машины), мебель (кровати, кресла, столы, стулья), строительные материалы (обои, потолочная плитка, кисти, краски для пола, розетки, выключатели), средства реабилитации (инвалидные коляски, мячи, эспандеры, гантели, скакалки), настольные игры, канцелярские товары, санитарно-гигиенические средства и средства бытовой химии, продукты питания и даже комнатные цветы и букеты на культурно-досуговое мероприятие, билеты в театр, кино и на концерты.К радости благополучателей нашлись и те, кто, не пожалев своего времени и сил, безвозмездно сделал в квартире незнакомых людей мелкий ремонт мебели, провел замену розеток, выключателей, замков, смесителей, помог в транспортировке мебели, выносе крупногабаритного мусора, сделал стрижку на дому жителям, испытывающим трудности в передвижении.Организаторы акции благодарят всех норильчан, откликнувшихся на призыв о помощи. Среди них и работники ГМК «Норильский никель», муниципальных, краевых, федеральных учреждений и организаций, предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные жители нашего города.«Февраль добрых дел» в очередной раз показал, как много добрых и чутких северян живет рядом с нами, как много тепла и милосердия в суровом заполярном Норильске. Как сообщил Владимир Бондарь, директор Комплексного центра социального обслуживания населения, организатора акции, учитывая полученный результат, возможно, марафон будет иметь продолжение и станет ежегодным.