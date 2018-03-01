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1 марта 2018, 16:02



Спрыгнула с балкона, чтобы завоевать авторитет у подружек. Полицейские встретились с малолетними «экстремалками».

Несмотря на то что как такового правонарушения не произошло, нет никакого состава преступления, полицейские выяснили, кто снимал видео, нашли главных «героинь» и провели с ними в присутствии родителей профилактические беседы. Как выяснилось, девочки учатся в одной школе. Одна - в третьем классе, две - в пятом. На общедоступные балконы двенадцатиэтажки пошли за красивыми видами и для фотографирования. На месте решили полихачить. Первой спрыгнула самая младшая из подружек. Потом еще одна девочка. Видео снято 25 февраля. Случайным свидетелем стала жительница дома напротив. Из окна она прикрикнула на бесстрашных девочек, и они убежали.

Просмотров:240 Несколько дней назад по соцсетям распространилось видео, на котором видно, как с балкона общего пользования на третьем этаже по ул. Строительной, 20, спрыгивает одна из трех школьниц. Она падает в сугроб на крыше крыльца и скатывается на край.Несмотря на то что как такового правонарушения не произошло, нет никакого состава преступления, полицейские выяснили, кто снимал видео, нашли главных «героинь» и провели с ними в присутствии родителей профилактические беседы.Как выяснилось, девочки учатся в одной школе. Одна - в третьем классе, две - в пятом. На общедоступные балконы двенадцатиэтажки пошли за красивыми видами и для фотографирования. На месте решили полихачить. Первой спрыгнула самая младшая из подружек. Потом еще одна девочка.Видео снято 25 февраля. Случайным свидетелем стала жительница дома напротив. Из окна она прикрикнула на бесстрашных девочек, и они убежали.