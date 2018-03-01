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1 марта 2018, 16:07



Завтра в школах Норильска пройдут районные этапы конкурса чтецов «Живая классика».

Победители этого тура конкурса станут участниками муниципального этапа, который пройдет в гимназии № 5 (ул. Б. Хмельницкого, д. 12) 5 марта в 15.00. Организаторы планируют, что его участниками станут 15 школьников, отобранных как лучшие в районных этапах. «Число 15 – неточное, может быть немного больше или немного меньше – мы ожидаем, что в каждом районном «пункте» проведения конкурса выберут по трое лучших ребят. Но их может оказаться только двое или сразу четверо», - поясняют специалисты управления общего и дошкольного образования Норильска. Трое лучших чтецов из числа норильских школьников отправятся на всероссийский финал в лагерь «Артек», а самые талантливые и удачливые в числе прочих финалистов выступят в суперфинале на Красной площади в Москве. Напомним, в состав жюри муниципального этапа конкурса вошли: Лариса Ребрий, актриса Норильского Заполярного театра драмы имени В. В. Маяковского; Татьяна Журавлёва, заместитель директора Централизованной библиотечной системы, председателем станет приехавший специально на этот тур Тарас Белоусов, преподаватель ГИТИСа, режиссер Московского драматического театра на Малой Бронной.

Просмотров:163 По условиям конкурса, нужно прочитать наизусть фрагмент из произведения, не входящего в школьную программу, и успешно преодолеть отборы в школьном, районном и региональном турах. Принять участие в нем могут ученики 5-11-х классов - победители уже завершившегося школьного этапа. 2 марта районные этапы пройдут в ДДТ Кайеркана, ЦВР Талнаха, гимназиях № 4, № 7, школе № 9.Победители этого тура конкурса станут участниками муниципального этапа, который пройдет в гимназии № 5 (ул. Б. Хмельницкого, д. 12) 5 марта в 15.00. Организаторы планируют, что его участниками станут 15 школьников, отобранных как лучшие в районных этапах. «Число 15 – неточное, может быть немного больше или немного меньше – мы ожидаем, что в каждом районном «пункте» проведения конкурса выберут по трое лучших ребят. Но их может оказаться только двое или сразу четверо», - поясняют специалисты управления общего и дошкольного образования Норильска.Трое лучших чтецов из числа норильских школьников отправятся на всероссийский финал в лагерь «Артек», а самые талантливые и удачливые в числе прочих финалистов выступят в суперфинале на Красной площади в Москве.Напомним, в состав жюри муниципального этапа конкурса вошли: Лариса Ребрий, актриса Норильского Заполярного театра драмы имени В. В. Маяковского; Татьяна Журавлёва, заместитель директора Централизованной библиотечной системы, председателем станет приехавший специально на этот тур Тарас Белоусов, преподаватель ГИТИСа, режиссер Московского драматического театра на Малой Бронной.