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1 марта 2018, 17:48



С сегодняшнего дня в Норильске возобновилось выполнение пассажирских перевозок по маршрутам 8А и 40К.

«По факту предоставленных документов мы выдали представителям перевозчиков свидетельства на выполнение пассажирских перевозок и карты маршрутов 8А и 40К, и с сегодняшнего дня они приступили к работе. Ранее у перевозчиков были заключены договора с министерством транспорта на оказание услуг по перевозке пассажиров по социальным картам, сегодня они получили терминалы и продолжили перевозить пассажиров льготных категорий», - пояснил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства. На привычные маршруты вернулось три автобуса 8А и пять машин 40К.

Просмотров:209 С 1 января 2018 года и до 1 марта включительно движение пассажирских автобусов по этим маршрутам было прекращено. Связано это было с тем, что техническая документация перевозчиков ООО "ЗТК+" и ИП Пишняк, которые заявлялись на пассажирские перевозки по маршрутам 8А и 40К, не соответствовали требованиям законодательства по безопасности. Транспортникам был дан срок на устранение недостатков в срок до 28 февраля. Владельцы автобусов недостатки устранили, отремонтировали неработающие габариты, укрепили поручни. В настоящее время претензий к перевозчикам нет.«По факту предоставленных документов мы выдали представителям перевозчиков свидетельства на выполнение пассажирских перевозок и карты маршрутов 8А и 40К, и с сегодняшнего дня они приступили к работе. Ранее у перевозчиков были заключены договора с министерством транспорта на оказание услуг по перевозке пассажиров по социальным картам, сегодня они получили терминалы и продолжили перевозить пассажиров льготных категорий», - пояснил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства.На привычные маршруты вернулось три автобуса 8А и пять машин 40К.