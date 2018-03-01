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1 марта 2018, 17:54



Халатность руководителей может стоить людям жизни. Выбраться из снежного плена они смогут только по натянутому канату.

В районе шахты «Скалистая» в снежном плену остаются десятки людей, работников представительства "Тиссен Шахтбау". Как сообщили «Заполярной правде» в управлении ГО и ЧС, о том, что люди находятся в снежной ловушке, спасатели узнали лишь около семи утра. До этого никаких сигналов не поступало. По информации самих же людей, оказавшихся отрезанными в заснеженной тундре, автобус оказался заблокированным с часа ночи. К пяти часам утра закончилось топливо, и техника стала остывать. К настоящему часу горняки ВС-10 уже 17 часов находятся в ловушке, из них 13 - в холодном автобусе. "Спасатели делают все возможное, чтобы вызволить людей", - сообщил начальник управления ГО и ЧС Андрей Магеров. С утра они пытаются пробиться к автобусам. Их, кстати, по данным спасателей застряло два. К первому смогли пробраться около 17 часов, до второго остается еще 200 метров. Абсолютно нулевая видимость и трехметровые сугробы не позволяют пройти даже спецтехнике, поэтому сейчас как один из вариантов спасения рассматривается эвакуация людей по натянутому канату. Несколько спасателей буквально ползком пробрались к автобусу, успокоили людей. Готовится операция по спасению. Вместе со спасателями ГО и ЧС на месте работают бойцы ВГСЧ, специалисты «Норникеля», ЦАТК выделил мощную снегоочистительную технику.

Просмотров:1311 А. Магеров - начальник управления по делам ГО и ЧС Норильска: «Несмотря на объявленное накануне штормовое предупреждение, руководители некоторых предприятий, расположенных в пригорной местности, не предприняли должных мер безопасности и не объявили актировку для своих работников».В районе шахты «Скалистая» в снежном плену остаются десятки людей, работников представительства "Тиссен Шахтбау".Как сообщили «Заполярной правде» в управлении ГО и ЧС, о том, что люди находятся в снежной ловушке, спасатели узнали лишь около семи утра. До этого никаких сигналов не поступало.По информации самих же людей, оказавшихся отрезанными в заснеженной тундре, автобус оказался заблокированным с часа ночи. К пяти часам утра закончилось топливо, и техника стала остывать.К настоящему часу горняки ВС-10 уже 17 часов находятся в ловушке, из них 13 - в холодном автобусе."Спасатели делают все возможное, чтобы вызволить людей", - сообщил начальник управления ГО и ЧС Андрей Магеров. С утра они пытаются пробиться к автобусам. Их, кстати, по данным спасателей застряло два. К первому смогли пробраться около 17 часов, до второго остается еще 200 метров. Абсолютно нулевая видимость и трехметровые сугробы не позволяют пройти даже спецтехнике, поэтому сейчас как один из вариантов спасения рассматривается эвакуация людей по натянутому канату. Несколько спасателей буквально ползком пробрались к автобусу, успокоили людей.Готовится операция по спасению. Вместе со спасателями ГО и ЧС на месте работают бойцы ВГСЧ, специалисты «Норникеля», ЦАТК выделил мощную снегоочистительную технику.