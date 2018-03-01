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1 марта 2018, 20:47



Спасательная операция подошла к завершению. Около четырех десятков горняков норильские спасатели доставили в АБК рудника «Комсомольский»

Около половины восьмого вечера спасательная операция подошла к развязке. Людей стали переводить в высоко проходимую технику, пробившуюся к автобусу. Оттуда горняков повезли в здание АБК рудника «Комсомольский», где их ждали врачи.

Просмотров:1436 В помощь спасателям из ЦАТКА пригнали мощную снегоочистительную технику. Работая на износ несколько часов подряд, удалось все же прорыть тоннель к занесенному автобусу.Около половины восьмого вечера спасательная операция подошла к развязке. Людей стали переводить в высоко проходимую технику, пробившуюся к автобусу. Оттуда горняков повезли в здание АБК рудника «Комсомольский», где их ждали врачи.