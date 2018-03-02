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2 марта 2018, 10:22



Помощь врачей не потребовалась. 38 горняков ВС-10 шахты «Скалистая» спасены.

Напомним, в снежную ловушку попал автобус с рабочими. Несмотря на действующее штормовое предупреждение, руководство представительства немецкой компании не объявило актировку, и люди после вечерней смены выехали с ВС-10 на «пазике». В пути автобус завяз в снегу. Вернуться назад уже не получилось – сильная пурга, нулевая видимость. Случилось это около часа ночи. Операция по спасению длилась до восьми вечера, то есть почти 20 часов люди находились в заснеженном холодном автобусе. Пробившись сквозь трехметровые сугробы, спасатели забрали горняков и доставили их в АБК рудника «Комсомольский», где их ждали врачи скорой помощи. Как сообщил сегодня «Заполярной правде» и. о. гл. врача станции норильской скорой помощи Игорь Хмара, из застрявшего в снегах автобуса в АБК доставили 38 человек. К счастью, врачебная помощь никому не потребовалась.

Просмотров:380 Накануне вечером завершилась операция по спасению работников компании "Тиссен Шахтбау", строящих вентиляционный ствол шахты «Скалистая».Напомним, в снежную ловушку попал автобус с рабочими. Несмотря на действующее штормовое предупреждение, руководство представительства немецкой компании не объявило актировку, и люди после вечерней смены выехали с ВС-10 на «пазике». В пути автобус завяз в снегу. Вернуться назад уже не получилось – сильная пурга, нулевая видимость. Случилось это около часа ночи.Операция по спасению длилась до восьми вечера, то есть почти 20 часов люди находились в заснеженном холодном автобусе.Пробившись сквозь трехметровые сугробы, спасатели забрали горняков и доставили их в АБК рудника «Комсомольский», где их ждали врачи скорой помощи.Как сообщил сегодня «Заполярной правде» и. о. гл. врача станции норильской скорой помощи Игорь Хмара, из застрявшего в снегах автобуса в АБК доставили 38 человек. К счастью, врачебная помощь никому не потребовалась.