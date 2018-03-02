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2 марта 2018, 10:28



Норильским госавтоинспекторам требуется помощь очевидцев ДТП!

28 февраля 2018 г. около 14 часов на пешеходном переходе в районе дома 66 на улице Талнахской (ресторан "Тет-А-Тет") неустановленным автомобилем, предположительно иномаркой светлого цвета, был совершен наезд на 27-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по пешеходному переходу. После чего данный автомобиль. не останавливаясь, покинул место происшествия. Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.

Просмотров:300 Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Норильске.28 февраля 2018 г. около 14 часов на пешеходном переходе в районе дома 66 на улице Талнахской (ресторан "Тет-А-Тет") неустановленным автомобилем, предположительно иномаркой светлого цвета, был совершен наезд на 27-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по пешеходному переходу. После чего данный автомобиль. не останавливаясь, покинул место происшествия.Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.