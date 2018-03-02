Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 марта 2018, 10:34



В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. Объявлены актировки для школьников и ряда работников городских предприятий и учреждений.

По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Движение автобусов 31 и 33 маршрутов временно прекращено. Для работников Надеждинского металлургического завода, работающих по графику 5/2, объявлена актировка. Перевозка работников предприятий, работающих посменно, будет осуществляться автомобилями повышенной проходимости. Руководителям организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают (обучаются) в Центральном районе города Норильска, а также проживающим в Центральном районе города Норильска и работающим в районе Кайеркан, рекомендуется объявить актировку. Пассажиры, оставшиеся в г. Норильске, будут размещены в городском Центре культуры, пассажиры, оставшиеся в районе Кайеркан, будут размещены в КДЦ «Юбилейный». Сегодня днем ожидается снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью и днем -18…-23ºС.

Просмотров:364 Сегодня с утра в городе объявлена актировка для всех школьников Норильска.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта. Движение автобусов 31 и 33 маршрутов временно прекращено.Для работников Надеждинского металлургического завода, работающих по графику 5/2, объявлена актировка. Перевозка работников предприятий, работающих посменно, будет осуществляться автомобилями повышенной проходимости.Руководителям организаций, учреждений, а также учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан и работают (обучаются) в Центральном районе города Норильска, а также проживающим в Центральном районе города Норильска и работающим в районе Кайеркан, рекомендуется объявить актировку.Пассажиры, оставшиеся в г. Норильске, будут размещены в городском Центре культуры, пассажиры, оставшиеся в районе Кайеркан, будут размещены в КДЦ «Юбилейный».Сегодня днем ожидается снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью и днем -18…-23ºС.