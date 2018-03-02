Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 марта 2018, 13:27



Выпускники Норильского детского дома соберутся сегодня, чтобы вспомнить о годах, проведенных вместе, и поделиться тем, как сложилась их самостоятельная жизнь.

Самому старшему бывшему воспитаннику Норильского детского дома сейчас около 40 лет. Ежегодно на встрече в детском доме бывает человек 30 выпускников. Общее же количество посетителей в этот день больше - как правило, бывшие воспитанники приходят вместе с семьями. Кстати, отношения трех супружеских пар завязались еще в детском доме - детская дружба переросла в любовь, после выпуска бывшие одногруппники поженились и до сих пор живут вместе. Сегодня в детском доме проживают 49 детей от четырех лет. Воспитателей в детском доме - 14, по два на каждую группу. По словам сотрудников детского дома, связь с выпускниками поддерживается постоянно. Но именно в официальный день встречи все другие дела отменяются и удается не парой слов перекинуться, а пообщаться вдоволь. Правда, сегодня, возможно, на встрече не смогут присутствовать кайерканцы - по погодным условиям дорога в Норильск закрыта.

Просмотров:214 За 17 лет работы детский дом выпустил в самостоятельную жизнь около 180 воспитанников. В год выпускается от 7 до 20 совершеннолетних. За последние три года увеличилось количество детей, взятых из детского дома в семьи, - 20 ребят были взяты под опеку, в дальнейшем некоторые из них - усыновлены.Самому старшему бывшему воспитаннику Норильского детского дома сейчас около 40 лет. Ежегодно на встрече в детском доме бывает человек 30 выпускников. Общее же количество посетителей в этот день больше - как правило, бывшие воспитанники приходят вместе с семьями. Кстати, отношения трех супружеских пар завязались еще в детском доме - детская дружба переросла в любовь, после выпуска бывшие одногруппники поженились и до сих пор живут вместе.Сегодня в детском доме проживают 49 детей от четырех лет. Воспитателей в детском доме - 14, по два на каждую группу.По словам сотрудников детского дома, связь с выпускниками поддерживается постоянно. Но именно в официальный день встречи все другие дела отменяются и удается не парой слов перекинуться, а пообщаться вдоволь. Правда, сегодня, возможно, на встрече не смогут присутствовать кайерканцы - по погодным условиям дорога в Норильск закрыта.