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2 марта 2018, 13:42



Голосуем за Любовь! В Красноярском крае стартовало голосование на приз зрительских симпатий традиционного фотоконкурса «Весеннее очарование».

Наш город на конкурсе представляет старший инспектор по делам несовершеннолетних ОУУПиДН одела МВД России по г. Норильску Любовь Каськаева. Чтобы выбрать победительницу, необходимо в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/album-58817878_251981904 поставить «лайк» под понравившейся фотографией. Первое место достанется тому, кто наберет больше всех голосов. Голосование продлится до 4 марта включительно, а победительница будет объявлена в Международный женский день.

Просмотров:239 Фотоконкурс «Весеннее очарование» проводится в преддверии Международного женского дня. В течение месяца свои фотографии присылали сотрудницы из подразделений краевого главка и органов внутренних дел края. Для участия в конкурсе девушки в погонах и не только присылали свои снимки, отражающие служебную деятельность, интересы, хобби, увлечения, портретные фотографии. Всего было направлено более 200 фотографий, из них в финал вышли 12.Наш город на конкурсе представляет старший инспектор по делам несовершеннолетних ОУУПиДН одела МВД России по г. Норильску Любовь Каськаева.Чтобы выбрать победительницу, необходимо в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/album-58817878_251981904 поставить «лайк» под понравившейся фотографией. Первое место достанется тому, кто наберет больше всех голосов.Голосование продлится до 4 марта включительно, а победительница будет объявлена в Международный женский день.