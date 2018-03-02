Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 марта 2018, 14:07



Славная история, мощные традиции. Норильская гимназия № 1 отметила свой 30-летний юбилей.

На юбилее 1 марта бывший руководитель гимназии, нынешний заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева отметила, что в 90-е, вопреки сложностям времени, здесь появилось отделение начальной профессиональной подготовки, открылись лингвистические группы, стала вестись подготовка помощников социальных педагогов-организаторов досуговой деятельности, операторов ЭВМ и даже журналистов-искусствоведов. На эстетическом отделении организовали декоративно-прикладное, а также знаменитое на весь НПР и Таймыр динамично развивающееся фольклорное отделение. В 1998 году лицей искусств впервые получил звание «Школа года». С этого времени педагогическому коллективу практически ежегодно присуждается это почетное звание за инициативу и творческий подход к своему делу. Лицей стал гимназией в 2005-м, а в 2010-м к учреждению присоединилась средняя общеобразовательная школа № 34. В одной из сильнейших школ города - мощные традиции и славные выпускники, многие из которых прислали на юбилей родного заведения видеообращения с признаниями школе в любви.

Просмотров:191 Учреждение возникло в сентябре 1987 года как школа-комплекс эстетического воспитания № 41. Ее первый директор - Александр Бессонов. С самого начала в необычной школе работали фотоизобразительное, музыкальное, театральное, хореографическое отделения. В октябре 1991 года школа была реорганизована в лицей искусств, где стал действовать инновационный в те времена принцип непрерывности обучения через сотрудничество с Новосибирской консерваторией и Санкт-Петербургской академией культуры.На юбилее 1 марта бывший руководитель гимназии, нынешний заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева отметила, что в 90-е, вопреки сложностям времени, здесь появилось отделение начальной профессиональной подготовки, открылись лингвистические группы, стала вестись подготовка помощников социальных педагогов-организаторов досуговой деятельности, операторов ЭВМ и даже журналистов-искусствоведов. На эстетическом отделении организовали декоративно-прикладное, а также знаменитое на весь НПР и Таймыр динамично развивающееся фольклорное отделение.В 1998 году лицей искусств впервые получил звание «Школа года». С этого времени педагогическому коллективу практически ежегодно присуждается это почетное звание за инициативу и творческий подход к своему делу.Лицей стал гимназией в 2005-м, а в 2010-м к учреждению присоединилась средняя общеобразовательная школа № 34.В одной из сильнейших школ города - мощные традиции и славные выпускники, многие из которых прислали на юбилей родного заведения видеообращения с признаниями школе в любви.