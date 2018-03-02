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2 марта 2018, 15:20



«Февральские посиделки» прошли на этой неделе в Публичной библиотеке Норильска

Сотрудники КЦСОН поздравили своих подопечных мужчин с прошедшим 23 февраля, а женщин - с наступающим 8 марта. Для разминки ума специалисты комплексного центра предложили гостям праздника поучаствовать в увлекательном конкурсе «Киновикторина». Свою лепту в февральские посиделки внесли и сотрудники библиотеки, которые представили собравшимся обзорную экскурсию на тему «Выставка киноискусства». Приятным и неожиданным сюрпризом стало приглашение поучаствовать в музыкальном конкурсе под аккомпанемент гитары. С большим желанием подопечные КЦСОН угадывали песни и подпевали. С энтузиазмом гости откликнулись и на предложение о совместном исполнении песен. Выбор пал на хиты прошлых лет: «Ягода малина», «Вечерний звон», «Река Волга», «У солдата выходной», «Ромашки». Ну, и какие же посиделки без чая с выпечкой и сладостями? Завершилась встреча душевным чаепитием. С собой участникам посиделок дали гостинцев в прочных и полезных для хозяйства сумках. Не меньший восторг вызвал подарок от одного из цветочных магазинов - букеты живых цветов.

Просмотров:171 «Февральские посиделки» стали символичными проводами зимы и зачином для дальнейших встреч. Организатор - комплексный центр социального обслуживания населения пригласил на мероприятие своих подопечных службы надомного обслуживания и социально-реабилитационного отделения.Сотрудники КЦСОН поздравили своих подопечных мужчин с прошедшим 23 февраля, а женщин - с наступающим 8 марта. Для разминки ума специалисты комплексного центра предложили гостям праздника поучаствовать в увлекательном конкурсе «Киновикторина». Свою лепту в февральские посиделки внесли и сотрудники библиотеки, которые представили собравшимся обзорную экскурсию на тему «Выставка киноискусства».Приятным и неожиданным сюрпризом стало приглашение поучаствовать в музыкальном конкурсе под аккомпанемент гитары. С большим желанием подопечные КЦСОН угадывали песни и подпевали. С энтузиазмом гости откликнулись и на предложение о совместном исполнении песен. Выбор пал на хиты прошлых лет: «Ягода малина», «Вечерний звон», «Река Волга», «У солдата выходной», «Ромашки».Ну, и какие же посиделки без чая с выпечкой и сладостями? Завершилась встреча душевным чаепитием. С собой участникам посиделок дали гостинцев в прочных и полезных для хозяйства сумках. Не меньший восторг вызвал подарок от одного из цветочных магазинов - букеты живых цветов.