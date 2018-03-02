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2 марта 2018, 16:36



Сегодня в России отмечается День создания добровольных народных дружин. В 2017 году представители ДНД выходили на патрулирование улиц Норильска в составе полицейских нарядов более 300 раз

В прошлом году народный патруль выходил на улицы города 300 раз. С участием ДНД пресечено 93 административных правонарушения. На сегодняшний день в составе норильской народной дружины 25 добровольцев, которыми с февраля 2018 года командует Сергей Викторович Застрожнов. Сотрудники полиции благодарят жителей Норильска, пополнивших ряды народной дружины и оказывающих содействие стражам порядка в обеспечении правопорядка на территории. В масштабах Красноярского края действует 75 народных дружин, в состав которых входит более тысячи добровольцев. В прошедшем году во всем Красноярском крае народные дружинники совершили почти 8,5 тысяч выходов на охрану правопорядка в составе патрулей. Кроме того, их силами обеспечивалась охрана общественного порядка при проведении более полутора тысяч мероприятий с массовым участием граждан. С участием дружинников выявлено более трех тысяч административных правонарушений, задержано 36 лиц за совершение преступлений и 5 лиц, находящихся в розыске, с участием народных дружинников разыскано 123 лица, пропавших без вести. За активное содействие органам внутренних дел более 200 народных дружинников были поощрены в 2017 году, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:141 В Норильске добровольная народная дружина появилась в 2015 году. С этого времени ее представители регулярно выходят на патрулирование улиц города в составе полицейских нарядов. Чаще всего народную дружину привлекают на обеспечение общественного порядка и безопасность горожан во время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий. Помимо этого, дружинники принимают активное участие в совместных с полицейскими рейдах, а также в работе проводят профилактическую работу среди населения.В прошлом году народный патруль выходил на улицы города 300 раз. С участием ДНД пресечено 93 административных правонарушения.На сегодняшний день в составе норильской народной дружины 25 добровольцев, которыми с февраля 2018 года командует Сергей Викторович Застрожнов.Сотрудники полиции благодарят жителей Норильска, пополнивших ряды народной дружины и оказывающих содействие стражам порядка в обеспечении правопорядка на территории.В масштабах Красноярского края действует 75 народных дружин, в состав которых входит более тысячи добровольцев.В прошедшем году во всем Красноярском крае народные дружинники совершили почти 8,5 тысяч выходов на охрану правопорядка в составе патрулей. Кроме того, их силами обеспечивалась охрана общественного порядка при проведении более полутора тысяч мероприятий с массовым участием граждан. С участием дружинников выявлено более трех тысяч административных правонарушений, задержано 36 лиц за совершение преступлений и 5 лиц, находящихся в розыске, с участием народных дружинников разыскано 123 лица, пропавших без вести. За активное содействие органам внутренних дел более 200 народных дружинников были поощрены в 2017 году, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.