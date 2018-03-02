Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 марта 2018, 16:45



Все на девичник. Молодежный центр приглашает норильчанок на праздник в честь весны

Для тех, кто не знает, что подарить близким и родным к 8 марта, будут организованы мастер-классы по изготовлению подарков ручной работы, а также выставка-продажа. Девушек, которые решили сменить образ (прическу, макияж), сделать тату хной, приглашают на интерактивную площадку «Перезагрузка». Для посетительниц с детьми будет работать игровая площадка «Каруселька». Завершится девичник встречей с диетологом Анастасией Целлер, которая в 18.00 раскроет секреты стройности; и бесплатной тренировкой Zumba Fitness от «Studio S» в 19.00. Всех желающих принять участие в девичнике ждут в Молодежном центре Кайеркана по ул. Школьная, 10. Мероприятие пройдет на 3 этаже, в открытом пространстве «Фонтанка». Подробности по телефону: 8-913-491-08-65.

Просмотров:139 Завтра, 3 марта в Молодежном центре Кайеркана для милых дам будет много интересного, уверяют организаторы мероприятия. В частности, с 15 до 16.30 пройдет мастер-класс по макияжу. Мастера визажа из «Школы красоты» Анны Быстровой (г. Норильск) расскажут как создать лифтинг-макияж и выглядеть моложе, обучат маленьким хитростям макияжа. Как обычно, специалисты МЦ позаботились о том, чтобы у посетителей остались необычные фотографии с праздника и подготовили яркую, тематическую фотозону.Для тех, кто не знает, что подарить близким и родным к 8 марта, будут организованы мастер-классы по изготовлению подарков ручной работы, а также выставка-продажа.Девушек, которые решили сменить образ (прическу, макияж), сделать тату хной, приглашают на интерактивную площадку «Перезагрузка». Для посетительниц с детьми будет работать игровая площадка «Каруселька».Завершится девичник встречей с диетологом Анастасией Целлер, которая в 18.00 раскроет секреты стройности; и бесплатной тренировкой Zumba Fitness от «Studio S» в 19.00.Всех желающих принять участие в девичнике ждут в Молодежном центре Кайеркана по ул. Школьная, 10. Мероприятие пройдет на 3 этаже, в открытом пространстве «Фонтанка». Подробности по телефону: 8-913-491-08-65.