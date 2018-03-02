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2 марта 2018, 16:58



Назван подрядчик, который получил от УВД Красноярского края 200 млн на строительство изолятора временного содержания в Норильске

Представители «Вектора» в ответ заявили, что полиция затянула со сроками выдачи разрешения на строительство и не подключили площадку к инженерным сетям, а еще — получала от строителей сметы без печати и подписей. После нескольких экспертиз Арбитражный суд потребовал от подрядчика вернуть полиции деньги вместе с неустойкой — порядка 350 млн. Контракт расторгли, а в «Векторе-95» запустили процедуру банкротства — сейчас у нее общая задолженность в 300 млн руб. Однако это не помешало заместителю руководителя ГУ МВД по Красноярскому краю Александру Кузнецову и бывшему замначальнику тыла Андрею Петручени в 2012 году подписать акт приема работ на 200 миллионов рублей по строительству ИВС. Собственно, из-за этой закупки в краевой полиции и прошли обыски, а на замглавы ГУ МВД и бывшего замначальника тыла завели уголовное дело — им грозит до 10 лет лишения свободы.

Просмотров:175 В 2012 году контракт на строительство временного изолятора в Норильске с краевым ГУ МВД подписала компания «Вектор-95». Спустя три года полиция подала на подрядчика в суд. Как выяснилось, строители нарушали технологию и сделали работ примерно на 8 млн руб., хотя получили 198 млн, сообщает портал НГС, нашедший документы по делу.Представители «Вектора» в ответ заявили, что полиция затянула со сроками выдачи разрешения на строительство и не подключили площадку к инженерным сетям, а еще — получала от строителей сметы без печати и подписей.После нескольких экспертиз Арбитражный суд потребовал от подрядчика вернуть полиции деньги вместе с неустойкой — порядка 350 млн. Контракт расторгли, а в «Векторе-95» запустили процедуру банкротства — сейчас у нее общая задолженность в 300 млн руб.Однако это не помешало заместителю руководителя ГУ МВД по Красноярскому краю Александру Кузнецову и бывшему замначальнику тыла Андрею Петручени в 2012 году подписать акт приема работ на 200 миллионов рублей по строительству ИВС. Собственно, из-за этой закупки в краевой полиции и прошли обыски, а на замглавы ГУ МВД и бывшего замначальника тыла завели уголовное дело — им грозит до 10 лет лишения свободы.