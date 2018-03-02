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2 марта 2018, 17:28



Андрей Клишас: «Послание президента имело потрясающий формат. Была обнародована значительная часть информации, к которой ранее был ограниченный доступ».

Реализация поставленных в Послании задач должна позволить увеличить за 10 лет в полтора раза ВВП на душу населения, снизить за 6 лет в два раза уровень бедности, повысить среднюю продолжительность жизни до 80 лет, сделав её для людей старшего поколения полноценной и активной. То, что к настоящему моменту сделано, очень сложно переоценить. Россия стала действительно сильным государством, способным последовательно и эффективно отстаивать свои интересы. Принимаемые в настоящее время меры, ограничивающие иностранное влияние на внутриполитические процессы, призваны обеспечить независимость государства от источников внешнего давления. Андрей Клишас отметил, что независимо от результатов выборов, все поставленные в Послании задачи придётся решать всем здоровым политическим силам, нацеленным на позитивное развитие нашей страны. Обеспечив в будущем, как и сегодня, защиту суверенитета, сможем сохранить государственность. Полностью интервью председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса можно прочитать в «Парламентской газете». https://www.pnp.ru/politics/osnovu-proryvnogo-razvitiya-rossii-sostavit-chelovecheskiy-potencial.html

Просмотров:138 Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству отметил, что главным приоритетом развития страны назван человек. Прорыв России – главная стратегическая государственная задача, что предполагает необходимость реализации комплекса мер, направленных на повышение общего уровня благосостояния населения.Реализация поставленных в Послании задач должна позволить увеличить за 10 лет в полтора раза ВВП на душу населения, снизить за 6 лет в два раза уровень бедности, повысить среднюю продолжительность жизни до 80 лет, сделав её для людей старшего поколения полноценной и активной.То, что к настоящему моменту сделано, очень сложно переоценить. Россия стала действительно сильным государством, способным последовательно и эффективно отстаивать свои интересы. Принимаемые в настоящее время меры, ограничивающие иностранное влияние на внутриполитические процессы, призваны обеспечить независимость государства от источников внешнего давления.Андрей Клишас отметил, что независимо от результатов выборов, все поставленные в Послании задачи придётся решать всем здоровым политическим силам, нацеленным на позитивное развитие нашей страны. Обеспечив в будущем, как и сегодня, защиту суверенитета, сможем сохранить государственность.Полностью интервью председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса можно прочитать в «Парламентской газете».https://www.pnp.ru/politics/osnovu-proryvnogo-razvitiya-rossii-sostavit-chelovecheskiy-potencial.html