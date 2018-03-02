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2 марта 2018, 17:29



В Норильске началась подготовка к летней оздоровительной кампании. В процессе задействованы все общеобразовательные учреждения города

Известно наверняка, что выездные лагеря по традиции будут организованы в Краснодарском крае (город Анапе) и Красноярском крае, а также то, что туда отправятся по линии муниципалитета около 1000 школьников. Потоки детей, которые поедут на летний оздоровительный отдых, находятся в ведении различных управлений администрации Норильска, в зависимости от той или иной категории детского населения Большого Норильска. «Так, по линии управления по спорту продолжать свой учебно-тренировочный процесс и заодно проводить интересный летний досуг в Московскую область поедут 240 мальчишек и девчонок; в Красноярский край (ориентировочно, в «Солнечный-2» отправятся 120 ребят. От управления социальной политики, в частности от реабилитационного центра «Виктория» 20 ребятишек уедут на лечение в Анапу, 20 – под Красноярск», - отметили в управлении образования. Само УОиДО принимает заявления от родителей на выезд 200 детей в Анапу и 200 детей – в Красноярский край. Стоимость путевки для родителей в Анапу – 17 640 рублей. Отдых продолжительностью 42 дня организуют там в две смены: первый заезд - с 4 июня, второй - с 16 июля. 1320 норильских детей отдохнут летом 2018 года в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Их сформируют на базе восьми школ города в разных районах НПР: четыре в Норильске, три в Талнахе и один – в Кайеркане. Первая смена пройдет с 1 июня по 2 июля; вторая стартует 5 июля и завершается 2 августа. Стоимость оплаты за счет средств родителей составит 2 965 рублей. Кстати, из общего количества выделяемых путевок 170 – льготные, то есть абсолютно бесплатные. В профильные лагеря, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом году, нынче отправится 750 маленьких норильчан. Дислокация профильных школ по всем районам города уже определена. В первую смену (с 1.06. по 21.06) посвятить себя занятиям по интересам можно будет на выбор в 18 учебных заведениях города, во вторую смену (с 22.06 по 12.07) – в десяти. Лагерь «Мальчишки Севера» для юношей 10-14 лет вместит, как обычно, 100 ребят. Период его функционирования – с 5 июля по 2 августа, все места в этом лагере - бюджетные. ТОШи будут работать с 18 июня по 17 августа: 615 мест предусмотрено в них для трудоустройства подростков в качестве подсобных рабочих с определенными условиями труда.

Просмотров:142 В какие конкретно лагеря отправятся дети, говорить пока рано, так как на данном этапе еще готовятся техзадания и формируются конкурсные заявки, отметила начальник отдела воспитания управления норильского образования Татьяна Бочкарева.Известно наверняка, что выездные лагеря по традиции будут организованы в Краснодарском крае (город Анапе) и Красноярском крае, а также то, что туда отправятся по линии муниципалитета около 1000 школьников.Потоки детей, которые поедут на летний оздоровительный отдых, находятся в ведении различных управлений администрации Норильска, в зависимости от той или иной категории детского населения Большого Норильска. «Так, по линии управления по спорту продолжать свой учебно-тренировочный процесс и заодно проводить интересный летний досуг в Московскую область поедут 240 мальчишек и девчонок; в Красноярский край (ориентировочно, в «Солнечный-2» отправятся 120 ребят. От управления социальной политики, в частности от реабилитационного центра «Виктория» 20 ребятишек уедут на лечение в Анапу, 20 – под Красноярск», - отметили в управлении образования.Само УОиДО принимает заявления от родителей на выезд 200 детей в Анапу и 200 детей – в Красноярский край. Стоимость путевки для родителей в Анапу – 17 640 рублей. Отдых продолжительностью 42 дня организуют там в две смены: первый заезд - с 4 июня, второй - с 16 июля.1320 норильских детей отдохнут летом 2018 года в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Их сформируют на базе восьми школ города в разных районах НПР: четыре в Норильске, три в Талнахе и один – в Кайеркане. Первая смена пройдет с 1 июня по 2 июля; вторая стартует 5 июля и завершается 2 августа. Стоимость оплаты за счет средств родителей составит 2 965 рублей. Кстати, из общего количества выделяемых путевок 170 – льготные, то есть абсолютно бесплатные.В профильные лагеря, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом году, нынче отправится 750 маленьких норильчан. Дислокация профильных школ по всем районам города уже определена. В первую смену (с 1.06. по 21.06) посвятить себя занятиям по интересам можно будет на выбор в 18 учебных заведениях города, во вторую смену (с 22.06 по 12.07) – в десяти.Лагерь «Мальчишки Севера» для юношей 10-14 лет вместит, как обычно, 100 ребят. Период его функционирования – с 5 июля по 2 августа, все места в этом лагере - бюджетные.ТОШи будут работать с 18 июня по 17 августа: 615 мест предусмотрено в них для трудоустройства подростков в качестве подсобных рабочих с определенными условиями труда.