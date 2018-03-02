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2 марта 2018, 17:30



4 марта в НАРОДНОМ ШТАБЕ норильские депутаты проведут прием граждан по личным вопросам

Это второй прием граждан депутатами Норильского городского совета в НАРОДНОМ ШТАБЕ. Первый прошел 25 февраля. Подобные встречи будут проходить по воскресеньям, в том числе и для того, чтобы норильчане, которым не хватает свободного времени в течение рабочей недели, могли пообщаться с народными избранниками. Напомним, НАРАДНЫЙ ШТАБ находится по адресу: пл. Металлургов, 10, СРК «Арена». Задать вопросы народным избранника, в рамках дополнительных приемов граждан, можно в воскресенье с 11 до 20 часов. Добавим, с основным графиком приема граждан депутатами горсовета можно ознакомиться на сайте норильск.рф в разделах «Норильский городской совет депутатов» - «Работа с избирателями».

Просмотров:127 На любые вопросы норильчан с 11 до 14 часов будут отвечать Владимир Фролочкин, Павел Белкин и Юрий Ликинов; с 14 до 17 часов – Нина Шпетная, Геннадий Енчик, Роман Сербин; с 17.00 до 20.00 - Михаил Андрушко, Наталья Плотникова и Дмитрий Карасёв.Это второй прием граждан депутатами Норильского городского совета в НАРОДНОМ ШТАБЕ. Первый прошел 25 февраля. Подобные встречи будут проходить по воскресеньям, в том числе и для того, чтобы норильчане, которым не хватает свободного времени в течение рабочей недели, могли пообщаться с народными избранниками.Напомним, НАРАДНЫЙ ШТАБ находится по адресу: пл. Металлургов, 10, СРК «Арена». Задать вопросы народным избранника, в рамках дополнительных приемов граждан, можно в воскресенье с 11 до 20 часов.Добавим, с основным графиком приема граждан депутатами горсовета можно ознакомиться на сайте норильск.рф в разделах «Норильский городской совет депутатов» - «Работа с избирателями».