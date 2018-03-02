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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:31 Житель Талнаха ответит перед судом за воровство телефонного кабеля
18:08 Недолго был на свободе. Ранее судимый норильчанин ограбил молодых нетрезвых парней, а потом вымогал деньги за украденные документы
17:40 Эксперты высоко оценили работу Норильска в направлении стратегического развития
17:40 Власти нашли генподрядчика перинатального центра в Норильске
17:30 4 марта в НАРОДНОМ ШТАБЕ норильские депутаты проведут прием граждан по личным вопросам
17:29 В Норильске началась подготовка к летней оздоровительной кампании. В процессе задействованы все общеобразовательные учреждения города
17:28 Андрей Клишас: «Послание президента имело потрясающий формат. Была обнародована значительная часть информации, к которой ранее был ограниченный доступ».
16:58 Назван подрядчик, который получил от УВД Красноярского края 200 млн на строительство изолятора временного содержания в Норильске
16:45 Все на девичник. Молодежный центр приглашает норильчанок на праздник в честь весны
16:36 Сегодня в России отмечается День создания добровольных народных дружин. В 2017 году представители ДНД выходили на патрулирование улиц Норильска в составе полицейских нарядов более 300 раз
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