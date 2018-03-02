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2 марта 2018, 17:40



Власти нашли генподрядчика перинатального центра в Норильске

«Медкон» учрежден в 2007 году одной из крупнейших в Красноярском крае строительных компаний «Монолитстрой», которая входит в группу «Монолитхолдинг» семьи братьев Разима и Мамеда Абасовых. Руководит холдингом его основной владелец — выходец из Дагестана Разим Абасов, являющийся с 2008 года депутатом горсовета Красноярска от «Единой России». Для «Медкона» это не первый подобный контракт. В 2015 году компания получила контракт на строительство перинатального центра в Ачинске за 1,5 млрд руб. Его сдали в эксплуатацию в 2016 году. «Медкон» также выигрывал торги на строительство перинатального центра в Красноярске — его ввели в строй в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2016 год выручка «Медкона» составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 29,3 млн руб.

Просмотров:157 Компания «Медкон», входящая в структуру «Монолитходинга» депутата горсовета Красноярска Разима Абасова, станет генеральным подрядчиком строительно-монтажных и пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования в строящемся перинатальном центре в Норильске. Об этом сообщает газета "Коммерсант". Управление капитального строительство Красноярского края планирует заключить контракт стоимостью 933,4 млн руб. с этой компанией как с единственным участником аукциона. Планируется, что работы будут окончены к началу июля 2018 года. Краевые власти также сейчас ищут генподрядчика достройки перинатального центра в Норильске за 893,8 млн руб. Итоги этого аукциона подведут к середине марта. Победитель должен закончить работы к июлю. Контракт с предыдущим подрячиком возведения объекта — АО «Инженерный центр ЕЭС» — был расторгнут в феврале из-за срыва сроков строительства.«Медкон» учрежден в 2007 году одной из крупнейших в Красноярском крае строительных компаний «Монолитстрой», которая входит в группу «Монолитхолдинг» семьи братьев Разима и Мамеда Абасовых. Руководит холдингом его основной владелец — выходец из Дагестана Разим Абасов, являющийся с 2008 года депутатом горсовета Красноярска от «Единой России». Для «Медкона» это не первый подобный контракт. В 2015 году компания получила контракт на строительство перинатального центра в Ачинске за 1,5 млрд руб. Его сдали в эксплуатацию в 2016 году. «Медкон» также выигрывал торги на строительство перинатального центра в Красноярске — его ввели в строй в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2016 год выручка «Медкона» составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 29,3 млн руб.