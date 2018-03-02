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2 марта 2018, 17:40



Эксперты высоко оценили работу Норильска в направлении стратегического развития

Среди реализованных проектов: ремонт проезжей части Ленинского проспекта; модернизация зон регистрации и ожидания приема пациентов в учреждениях здравоохранения (КГАУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника», КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»); реконструкция помещения под супермаркет на ул. Талнахской, 30; открытие городка со снежными и ледовыми фигурами, горками, установка центральной городской елки в районе озера Долгое; реконструкция Молодежного центра и обновление спортивной площадки за его зданием; обустройство нового сквера «Рудный» в районе Талнах; ремонт старых и создание новых спортивных площадок на стадионе «Заполярник»; капитальный ремонт фасадов домов, расположенных на прилегающей к стадиону улице; установка памятника первооткрывателю норильского месторождения Николаю Урванцеву. Напомним, проект «Моногорода» создан в целях реализации одного из основных направлений стратегического развития России, утвержден Президентом РФ. Для его реализации администрацией нашего города, некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», министерством экономики и инвестиционной политики Красноярского края разработаны и утверждены: программа «Комплексное развитие моногорода муниципальное образование город Норильск», направленная на создание рабочих мест и привлечение инвестиций, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия и программа «Пять шагов благоустройства повседневности», направленная на совершенствование среды моногорода. По итогам 2017 года в рамках реализации проекта создано 1352 постоянных и временных рабочих места. Экспертами проекта является консалтинговое бюро «Стрелка» – ведущий консультант стратегического, культурного и социального планирования общественных пространств, а также один из крупнейших российских операторов архитектурных и градостроительных конкурсов. Бюро является связующим звеном между государством, бизнесом и горожанами, позволяющим создавать наиболее эффективные решения для развития города. В команде работают лучшие архитекторы, градостроители, экономисты, антропологи, социологи, экологи, географы, дизайнеры и другие специалисты.

Просмотров:124 По итогам исполнения мероприятий в 2017 году в рамках программы «Моногорода», направленных на благоустройство города, наш город получил суммарную оценку в 48 баллов, что на два балла выше установленного значения целевого показателя.Среди реализованных проектов: ремонт проезжей части Ленинского проспекта; модернизация зон регистрации и ожидания приема пациентов в учреждениях здравоохранения (КГАУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника», КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»); реконструкция помещения под супермаркет на ул. Талнахской, 30; открытие городка со снежными и ледовыми фигурами, горками, установка центральной городской елки в районе озера Долгое; реконструкция Молодежного центра и обновление спортивной площадки за его зданием; обустройство нового сквера «Рудный» в районе Талнах; ремонт старых и создание новых спортивных площадок на стадионе «Заполярник»; капитальный ремонт фасадов домов, расположенных на прилегающей к стадиону улице; установка памятника первооткрывателю норильского месторождения Николаю Урванцеву.Напомним, проект «Моногорода» создан в целях реализации одного из основных направлений стратегического развития России, утвержден Президентом РФ. Для его реализации администрацией нашего города, некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», министерством экономики и инвестиционной политики Красноярского края разработаны и утверждены: программа «Комплексное развитие моногорода муниципальное образование город Норильск», направленная на создание рабочих мест и привлечение инвестиций, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия и программа «Пять шагов благоустройства повседневности», направленная на совершенствование среды моногорода. По итогам 2017 года в рамках реализации проекта создано 1352 постоянных и временных рабочих места.Экспертами проекта является консалтинговое бюро «Стрелка» – ведущий консультант стратегического, культурного и социального планирования общественных пространств, а также один из крупнейших российских операторов архитектурных и градостроительных конкурсов. Бюро является связующим звеном между государством, бизнесом и горожанами, позволяющим создавать наиболее эффективные решения для развития города. В команде работают лучшие архитекторы, градостроители, экономисты, антропологи, социологи, экологи, географы, дизайнеры и другие специалисты.