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2 марта 2018, 18:08

Недолго был на свободе. Ранее судимый норильчанин ограбил молодых нетрезвых парней, а потом вымогал деньги за украденные документы


История эта началась в декабре. В дежурную часть обратилась 59-летняя женщина, которая рассказала, что к ней домой пришел неизвестный мужчина с требованием отдать 5 тысяч рублей за паспорт ее 23-летнего сына. Злоумышленник угрожал ножом, поэтому женщине пришлось отдать деньги.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 42-летнего ранее судимого мужчину, освободившегося из мест лишения свободы за два месяца до случившегося.
Полицейские установили, что в ночное время подозреваемый встретил в подъезде жилого дома двух нетрезвых молодых людей, мимо которых спокойно пройти не смог. Воспользовавшись тем, что за его действиями не наблюдают, а оппоненты в силу состояния не могут оказать должного сопротивления, он похитил принадлежащие им деньги, сотовый телефон и наручные часы общей стоимостью более 40 тысяч рублей, а также пакет с документами.
После этого мужчина явился по указанным в документах адресам и, угрожая применением физического насилия в случае невыполнения его условий, потребовал с родственников потерпевших денежное вознаграждение за имеющиеся у него паспорта. У матери одного из молодых людей ему удалось получить деньги, другая семья пригрозила злоумышленнику вызовом полиции, после чего он поспешил скрыться.
В ходе следствия мужчина признался в содеянном. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158, частью 1 статьи 163, а также частью 2 статьи 161 УК РФ «Кража», «Вымогательство», «Грабеж». За совершение данных преступлений действующее законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Дело направлено в суд. Приговора обвиняемый дожидается под стражей.

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