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2 марта 2018, 18:31



Житель Талнаха ответит перед судом за воровство телефонного кабеля

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к хищению причастен 42-летний житель района. Мужчина хотел подзаработать сдачей лома цветного металла. В поисках металлосодержащих элементов злоумышленник проникал в подвальные помещения жилых домов, откуда с помощью заранее приготовленных инструментов похищал телефонный кабель. Трижды злоумышленнику удалось своровать кабель разной калибровки на общую сумму 52 тысячи рублей. Этот кабель мужчина обжигал и сдавал частями в пункт приема цветных металлов. В тот момент, когда злоумышленник в промышленной зоне Талнаха занялся обжигом последней части похищенного, он и был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по трем эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. Расследование дела завершено и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Просмотров:138 В ноябре 2017 года в дежурной части отдела полиции №2 было принято несколько заявлений о кражах телефонного кабеля от представителей организации, обеспечивающей телефонную связь в районе Талнах.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к хищению причастен 42-летний житель района.Мужчина хотел подзаработать сдачей лома цветного металла. В поисках металлосодержащих элементов злоумышленник проникал в подвальные помещения жилых домов, откуда с помощью заранее приготовленных инструментов похищал телефонный кабель. Трижды злоумышленнику удалось своровать кабель разной калибровки на общую сумму 52 тысячи рублей. Этот кабель мужчина обжигал и сдавал частями в пункт приема цветных металлов.В тот момент, когда злоумышленник в промышленной зоне Талнаха занялся обжигом последней части похищенного, он и был задержан.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по трем эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.Расследование дела завершено и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.