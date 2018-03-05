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5 марта 2018, 10:53



В Норильске водителю, совершившему наезд на пешехода, дали 10 суток административного ареста.

В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудники ГИБДД через двое суток после совершения ДТП установили водителя, причастного к данному ДТП. Административный материал был направлен в суд, по его решению 34-летнему водителю, совершившему наезд на пешехода, назначено 10 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что в соответствии с п. 2.5 ПДД "при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки". П. 2.6. ПДД: "Если в результате ДТП пострадали или погибли люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию". За нарушение данных правил водителю может грозить ответственность в виде лишения водительского удостоверения на срок от одного года до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток, говорится в сообщении.

Просмотров:217 Напомним, ДТП случилось 28 февраля в Центральном районе Норильска. Около 14 часов на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Талнахской неустановленный автомобиль совершил наезд на 27-летнюю норильчанку и, не останавливаясь, покинул место происшествия. Пешеход с незначительными ушибами обратилась в травмпункт Норильска.В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудники ГИБДД через двое суток после совершения ДТП установили водителя, причастного к данному ДТП. Административный материал был направлен в суд, по его решению 34-летнему водителю, совершившему наезд на пешехода, назначено 10 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что в соответствии с п. 2.5 ПДД "при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки". П. 2.6. ПДД: "Если в результате ДТП пострадали или погибли люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию".За нарушение данных правил водителю может грозить ответственность в виде лишения водительского удостоверения на срок от одного года до 1,5 лет либо административный арест до 15 суток, говорится в сообщении.