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5 марта 2018, 11:11



Норильчане смогут задать вопросы представителю краевой прокуратуры на личном приеме. 13 марта в Норильске будет работать мобильная приемная прокурора Красноярского края.

Задать свои вопросы представителю прокуратуры норильчане смогут13 марта 2018 года с 15.00 до 18.00 в помещении прокуратуры по адресу: пр. Ленинский, д. 12. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной, муниципальной власти, необходимо приобщить к заявлению копии ответов, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Красноярского края.

Просмотров:248 Прием граждан по вопросам соблюдения и исполнения федерального законодательства и другим вопросам по поручению прокурора края проведет начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Сергей Дябкин.Задать свои вопросы представителю прокуратуры норильчане смогут13 марта 2018 года с 15.00 до 18.00 в помещении прокуратуры по адресу: пр. Ленинский, д. 12.Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной, муниципальной власти, необходимо приобщить к заявлению копии ответов, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Красноярского края.