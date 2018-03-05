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5 марта 2018, 11:27



Ориентир на индивидуальных состоятельных путешественников и туры для горожан. В Норильске обсудили развитие туризма на территории.

Для реализации стратегии развития туризма в Норильске необходимо учесть ряд факторов и решить основные проблемы – транспортную доступность мест, пригодных для организации туров, нехватку квалифицированных кадров. Еще одну проблему обозначил председатель норильского горсовета Александр Пестряков. Он напомнил, что сейчас такое интересное с точки зрения туризма развлечение, как рыбалка на водоемах Норильска и прилегающих природных зон, находится под запретом и приравнивается к браконьерству. Снять этот законодательный запрет норильские власти пытаются уже три с половиной года, и в настоящее время переписка с краевыми и федеральными министерствами и ведомствами продолжается. Кроме этого, было отмечено отсутствие парков необходимого наземного, водного и воздушного транспорта. Несмотря на ряд объективных сложностей, представители власти настроены оптимистично. «Возможно, придется потратить 5 лет на то, чтобы у нас появились специальные земли, специально отведенные для туризма инфраструктурные участки – новые здания, новые турбазы. Но после этого туризм начнет развиваться. И я согласен с лектором, который сегодня подтвердил мое мнение, что Норильску не нужно стремиться к массовому туризму. Нам необходимо ориентироваться на индивидуальный, но дорогостоящий туристический продукт. Кроме того, необходимо развивать внутренний туризм, поскольку многие норильчане ни разу не были на ближайших озерах и в таймырских природных заповедниках», - отметил председатель норильского горсовета Александр Пестряков. Привлекательным туристским продуктом для северной территории могут стать различные события, отметил Сергей Шпилько. К примеру, ледоход на Енисее или время сбора северных ягод. В то же время необходимо просчитывать все риски, поскольку турист должен иметь гарантированный результат – если он приехал собирать ягоды, он не должен уехать с пустыми руками. «Развивать туризм необходимо комплексно и совместно. В улучшение туристической инфраструктуры необходимы серьезные финансовые вложения как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. И необходимо четко осознавать, что туризм в Норильске не будет приносить огромного дохода и рассматривать его как бизнес, неправильно. Однако развитие туризма на Севере обязательно сыграет положительную роль в коммуникациях территории с внешним миром: город станет более привлекательным для инвесторов», - резюмировал президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Добавим, лекция прошла в рамках проекта «Городской конструктор» Агентства развития Норильска. В мероприятии приняли участие десятки норильских активистов – представители органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественники, ученые и журналисты.

Просмотров:236 Лекцию для норильской общественности провел президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Обсуждали перспективы развития внутреннего и въездного туризма в Норильске с учетом всех особенностей территории. Как отметил Сергей Шпилько, в России нет мест, неблагоприятных для развития туризма, есть разное к этому отношение. По мнению лектора, наш город не может претендовать на звание центра массового туризма, однако развитие инфраструктуры Норильска и прилегающей территории может привлечь на территорию состоятельных индивидуальных туристов.Для реализации стратегии развития туризма в Норильске необходимо учесть ряд факторов и решить основные проблемы – транспортную доступность мест, пригодных для организации туров, нехватку квалифицированных кадров.Еще одну проблему обозначил председатель норильского горсовета Александр Пестряков. Он напомнил, что сейчас такое интересное с точки зрения туризма развлечение, как рыбалка на водоемах Норильска и прилегающих природных зон, находится под запретом и приравнивается к браконьерству. Снять этот законодательный запрет норильские власти пытаются уже три с половиной года, и в настоящее время переписка с краевыми и федеральными министерствами и ведомствами продолжается.Кроме этого, было отмечено отсутствие парков необходимого наземного, водного и воздушного транспорта.Несмотря на ряд объективных сложностей, представители власти настроены оптимистично. «Возможно, придется потратить 5 лет на то, чтобы у нас появились специальные земли, специально отведенные для туризма инфраструктурные участки – новые здания, новые турбазы. Но после этого туризм начнет развиваться. И я согласен с лектором, который сегодня подтвердил мое мнение, что Норильску не нужно стремиться к массовому туризму. Нам необходимо ориентироваться на индивидуальный, но дорогостоящий туристический продукт. Кроме того, необходимо развивать внутренний туризм, поскольку многие норильчане ни разу не были на ближайших озерах и в таймырских природных заповедниках», - отметил председатель норильского горсовета Александр Пестряков.Привлекательным туристским продуктом для северной территории могут стать различные события, отметил Сергей Шпилько. К примеру, ледоход на Енисее или время сбора северных ягод. В то же время необходимо просчитывать все риски, поскольку турист должен иметь гарантированный результат – если он приехал собирать ягоды, он не должен уехать с пустыми руками. «Развивать туризм необходимо комплексно и совместно. В улучшение туристической инфраструктуры необходимы серьезные финансовые вложения как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. И необходимо четко осознавать, что туризм в Норильске не будет приносить огромного дохода и рассматривать его как бизнес, неправильно. Однако развитие туризма на Севере обязательно сыграет положительную роль в коммуникациях территории с внешним миром: город станет более привлекательным для инвесторов», - резюмировал президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.Добавим, лекция прошла в рамках проекта «Городской конструктор» Агентства развития Норильска. В мероприятии приняли участие десятки норильских активистов – представители органов местного самоуправления, бизнес-сообщества, общественники, ученые и журналисты.