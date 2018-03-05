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5 марта 2018, 12:19



Таймырские студенты стали призерами регионального этапа WorldSkills Russia-2018.

В соревнованиях приняли участие семь таймырских профессионалов – студенты Таймырского колледжа, а также гости из соседних территорий - учащиеся колледжа технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии и Эвенкийского многопромыслового техникума. Участники боролись за победу в компетенциях «Оленевод-механизатор» и «Художественная резьба по кости и рогу». Участники запрягали оленей, готовили блюда из рыбы северных пород, изготавливали снаряжение, создавали электронное стойбище, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему в тундровых условиях и другое. Кроме того, в рамках конкурсных заданий студенты выполняли художественную резьбу по кости или рогу с применением различных приемов и техник. После трех дней борьбы эксперты определили победителей и призеров. Так, в компетенции «Оленевод-механизатор» победителем стал студент Николай Ямкин (Таймыр), второе место занял Хольма Вэнго (Таймыр), третье место - студент Эвенкийского многопрофильного техникума Владимир Дюлюбчин. В компетенции «Художественная резьба по кости и рогу» первое место занял Феликс Шамаев из Якутии, второе и третье – таймырские студенты Артур Яптунэ и Андрей Паршуков. Победителей, участников и организаторов чемпионата поздравила советник главы Таймыра Анфиса Никифорова: «Я уверена, что участие в подобных мероприятиях даст возможность воспитывать в наших северных территориях молодых специалистов. Сегодня каждый из вас доказал, что наши территории Таймыр, Эвенкия, Якутия - это территории сильных и квалифицированных лидеров. Хочу пожелать каждому из вас успехов, дальнейших побед и не останавливаться на достигнутом». Напомним, конкурс WorldSkills – это соревнование по профессиональному мастерству среди молодых людей, своего рода олимпийские игры для студентов, молодых рабочих и школьников. Победители состязаний отправятся на международный чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills-2018 в Финляндию, а также на региональный чемпионат в Якутию.

Просмотров:211 На Таймыре завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2018.В соревнованиях приняли участие семь таймырских профессионалов – студенты Таймырского колледжа, а также гости из соседних территорий - учащиеся колледжа технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии и Эвенкийского многопромыслового техникума. Участники боролись за победу в компетенциях «Оленевод-механизатор» и «Художественная резьба по кости и рогу».Участники запрягали оленей, готовили блюда из рыбы северных пород, изготавливали снаряжение, создавали электронное стойбище, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему в тундровых условиях и другое. Кроме того, в рамках конкурсных заданий студенты выполняли художественную резьбу по кости или рогу с применением различных приемов и техник.После трех дней борьбы эксперты определили победителей и призеров. Так, в компетенции «Оленевод-механизатор» победителем стал студент Николай Ямкин (Таймыр), второе место занял Хольма Вэнго (Таймыр), третье место - студент Эвенкийского многопрофильного техникума Владимир Дюлюбчин. В компетенции «Художественная резьба по кости и рогу» первое место занял Феликс Шамаев из Якутии, второе и третье – таймырские студенты Артур Яптунэ и Андрей Паршуков.Победителей, участников и организаторов чемпионата поздравила советник главы Таймыра Анфиса Никифорова: «Я уверена, что участие в подобных мероприятиях даст возможность воспитывать в наших северных территориях молодых специалистов. Сегодня каждый из вас доказал, что наши территории Таймыр, Эвенкия, Якутия - это территории сильных и квалифицированных лидеров. Хочу пожелать каждому из вас успехов, дальнейших побед и не останавливаться на достигнутом».Напомним, конкурс WorldSkills – это соревнование по профессиональному мастерству среди молодых людей, своего рода олимпийские игры для студентов, молодых рабочих и школьников.Победители состязаний отправятся на международный чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills-2018 в Финляндию, а также на региональный чемпионат в Якутию.