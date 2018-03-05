Фото новости:

Награждение

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
5 марта 2018, 12:19

Таймырские студенты стали призерами регионального этапа WorldSkills Russia-2018.


На Таймыре завершился региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2018.
В соревнованиях приняли участие семь таймырских профессионалов – студенты Таймырского колледжа, а также гости из соседних территорий - учащиеся колледжа технологии и дизайна традиционных промыслов народов Якутии и Эвенкийского многопромыслового техникума. Участники боролись за победу в компетенциях «Оленевод-механизатор» и «Художественная резьба по кости и рогу».
Участники запрягали оленей, готовили блюда из рыбы северных пород, изготавливали снаряжение, создавали электронное стойбище, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему в тундровых условиях и другое. Кроме того, в рамках конкурсных заданий студенты выполняли художественную резьбу по кости или рогу с применением различных приемов и техник.
После трех дней борьбы эксперты определили победителей и призеров. Так, в компетенции «Оленевод-механизатор» победителем стал студент Николай Ямкин (Таймыр), второе место занял Хольма Вэнго (Таймыр), третье место - студент Эвенкийского многопрофильного техникума Владимир Дюлюбчин. В компетенции «Художественная резьба по кости и рогу» первое место занял Феликс Шамаев из Якутии, второе и третье – таймырские студенты Артур Яптунэ и Андрей Паршуков.
Победителей, участников и организаторов чемпионата поздравила советник главы Таймыра Анфиса Никифорова: «Я уверена, что участие в подобных мероприятиях даст возможность воспитывать в наших северных территориях молодых специалистов. Сегодня каждый из вас доказал, что наши территории Таймыр, Эвенкия, Якутия - это территории сильных и квалифицированных лидеров. Хочу пожелать каждому из вас успехов, дальнейших побед и не останавливаться на достигнутом».
Напомним, конкурс WorldSkills – это соревнование по профессиональному мастерству среди молодых людей, своего рода олимпийские игры для студентов, молодых рабочих и школьников.
Победители состязаний отправятся на международный чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills-2018 в Финляндию, а также на региональный чемпионат в Якутию.

Просмотров:211
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 5 марта 2018 
18:18   Активные норильчане могут стать волонтерами зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноряске. Сейчас на спортивных комплексах начались тестовые соревнования. 18:10   В Красноярском крае застрелили главу районного избиркома.
17:37   Мэрии Норильска необходимо разработать и утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 17:33   Норильскому театру нужна помощь. Для воплощения в жизнь одной из идей нужны диафильмы на итальянскую тему - от сказок Джанни Родари до экспозиции полотен Никколо Пизано.
17:27   Театральная ночь 16 марта погрузит норильчан в атмосферу жаркой Италии. 17:12   Врачи призывают норильчан не писать отказы от постановки детям реакции Манту и диаскинтеста - это не прививки, а только выявление наличия в организме туберкулезных палочек на ранних этапах.
16:49   В Норильске будут судить жителя Кайеркана за сбыт и хранение наркотиков. 15:41   Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ГИА более двух тысяч норильских девятиклассников.
15:37   Проблема с перегруженностью номера 400-800 - call-центра детской поликлиники Центрального района Норильска - должна решиться в ... 15:15   Красноярский край получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на создание ясельных мест в детских садах.
14:57   Завтра в Норильске пройдут праздничные концерты, приуроченные к Международному женскому дню. 14:13   Пять лет за наркотики. Жителя Тувы осудили за отправку гашиша в почтовых конвертах в Норильск.
13:59   Генеральный директор МФК «Норильский никель» получил высокую награду. 13:27   В двух жилых домах Талнаха совершены поджоги. Погибла женщина.
12:19   Таймырские студенты стали призерами регионального этапа WorldSkills Russia-2018. 11:27   Ориентир на индивидуальных состоятельных путешественников и туры для горожан. В Норильске обсудили развитие туризма на территории.
11:11   Норильчане смогут задать вопросы представителю краевой прокуратуры на личном приеме. 13 марта в Норильске будет работать мобильная приемная прокурора Красноярского края. 10:53   В Норильске водителю, совершившему наезд на пешехода, дали 10 суток административного ареста.

 2 марта 2018 
18:31   Житель Талнаха ответит перед судом за воровство телефонного кабеля. 18:08   Недолго был на свободе. Ранее судимый норильчанин ограбил молодых нетрезвых парней, а потом вымогал деньги за украденные документы.
17:40   Эксперты высоко оценили работу Норильска в направлении стратегического развития. 17:40   Власти нашли генподрядчика перинатального центра в Норильске.
17:30   4 марта в НАРОДНОМ ШТАБЕ норильские депутаты проведут прием граждан по личным вопросам. 17:29   В Норильске началась подготовка к летней оздоровительной кампании. В процессе задействованы все общеобразовательные учреждения города.
17:28   Андрей Клишас: «Послание президента имело потрясающий формат. Была обнародована значительная часть информации, к которой ранее был ограниченный доступ». 16:58   Назван подрядчик, который получил от УВД Красноярского края 200 млн на строительство изолятора временного содержания в Норильске
16:45   Все на девичник. Молодежный центр приглашает норильчанок на праздник в честь весны 16:36   Сегодня в России отмечается День создания добровольных народных дружин. В 2017 году представители ДНД выходили на патрулирование улиц Норильска в составе полицейских нарядов более 300 раз
15:20   «Февральские посиделки» прошли на этой неделе в Публичной библиотеке Норильска 14:07   Славная история, мощные традиции. Норильская гимназия № 1 отметила свой 30-летний юбилей.
13:42   Голосуем за Любовь! В Красноярском крае стартовало голосование на приз зрительских симпатий традиционного фотоконкурса «Весеннее очарование». 13:27   Выпускники Норильского детского дома соберутся сегодня, чтобы вспомнить о годах, проведенных вместе, и поделиться тем, как сложилась их самостоятельная жизнь.
10:34   В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. Объявлены актировки для школьников и ряда работников городских предприятий и учреждений. 10:28   Норильским госавтоинспекторам требуется помощь очевидцев ДТП!
10:22   Помощь врачей не потребовалась. 38 горняков ВС-10 шахты «Скалистая» спасены.

 1 марта 2018 
20:47   Спасательная операция подошла к завершению. Около четырех десятков горняков норильские спасатели доставили в АБК рудника «Комсомольский» 17:54   Халатность руководителей может стоить людям жизни. Выбраться из снежного плена они смогут только по натянутому канату.
17:48   С сегодняшнего дня в Норильске возобновилось выполнение пассажирских перевозок по маршрутам 8А и 40К. 16:07   Завтра в школах Норильска пройдут районные этапы конкурса чтецов «Живая классика».
16:02   Спрыгнула с балкона, чтобы завоевать авторитет у подружек. Полицейские встретились с малолетними «экстремалками». 15:57   Итоги благотворительного марафона «Февраль добрых дел» подвели в Норильске.
15:42   В Норильске суд рассмотрел уголовное дело по факту конфликта на парковке ТРЦ "Арена", закончившегося поножовщиной. 14:57   В Норильске до работы не смогли добраться рабочие второй смены шахты «Скалистая». Бушующий шторм, нулевая видимость и переметы встали на пути горняков.
14:49   Почти 14 часов 33 работника ВС10 находятся в снежном плену. Спасатели из Норильска не могут пробиться к людям из-за нулевой видимости. 14:13   Норильский перинатальный центр снова в центре внимания. Власти Красноярского края ищут новых генподрядчиков для завершения строительства объекта.
12:55   МФК «Норильский никель» во втором матче розыгрыша Кубка Еременко уступил «КПРФ» - 0:3. 12:28   Сегодня в Норильске стартовал Весенний фестиваль ГТО.
11:47   Электронный вор рядом. Популярное приложение на смартфоне признали опасным. 11:40   Обязательных прививок для детей может стать больше?
10:48   В Норильске объявлена актировка. Вторые сутки в городе действует штормовое предупреждение.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх