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5 марта 2018, 13:27

В двух жилых домах Талнаха совершены поджоги. Погибла женщина.


Около пяти утра 4 марта в службу пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в подъезде на Федоровского, 19. Горели мусор между этажами, а также 10 дверных звонков. Устранить огонь удалось за 10 минут.
Менее чем через час стало известно о горении кабины лифта на Федоровского, 15. Здесь на тушение пожара понадобилось около часа. Во время работ огнеборцы на девятом этаже обнаружили без признаков жизни одну из жительниц дома 1953 года рождения. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
Причины пожаров – поджоги. Полицейские проводят доследственную проверку. Осматривают дворы, обходят квартиры, опрашивают лиц, состоящих на учете. Разыскивается подозреваемый – мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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    Список новостей

 5 марта 2018 
18:18   Активные норильчане могут стать волонтерами зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноряске. Сейчас на спортивных комплексах начались тестовые соревнования. 18:10   В Красноярском крае застрелили главу районного избиркома.
17:37   Мэрии Норильска необходимо разработать и утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 17:33   Норильскому театру нужна помощь. Для воплощения в жизнь одной из идей нужны диафильмы на итальянскую тему - от сказок Джанни Родари до экспозиции полотен Никколо Пизано.
17:27   Театральная ночь 16 марта погрузит норильчан в атмосферу жаркой Италии. 17:12   Врачи призывают норильчан не писать отказы от постановки детям реакции Манту и диаскинтеста - это не прививки, а только выявление наличия в организме туберкулезных палочек на ранних этапах.
16:49   В Норильске будут судить жителя Кайеркана за сбыт и хранение наркотиков. 15:41   Стало известно, какие экзамены выбрали для сдачи ГИА более двух тысяч норильских девятиклассников.
15:37   Проблема с перегруженностью номера 400-800 - call-центра детской поликлиники Центрального района Норильска - должна решиться в ... 15:15   Красноярский край получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на создание ясельных мест в детских садах.
14:57   Завтра в Норильске пройдут праздничные концерты, приуроченные к Международному женскому дню. 14:13   Пять лет за наркотики. Жителя Тувы осудили за отправку гашиша в почтовых конвертах в Норильск.
13:59   Генеральный директор МФК «Норильский никель» получил высокую награду. 13:27   В двух жилых домах Талнаха совершены поджоги. Погибла женщина.
12:19   Таймырские студенты стали призерами регионального этапа WorldSkills Russia-2018. 11:27   Ориентир на индивидуальных состоятельных путешественников и туры для горожан. В Норильске обсудили развитие туризма на территории.
11:11   Норильчане смогут задать вопросы представителю краевой прокуратуры на личном приеме. 13 марта в Норильске будет работать мобильная приемная прокурора Красноярского края. 10:53   В Норильске водителю, совершившему наезд на пешехода, дали 10 суток административного ареста.

 2 марта 2018 
18:31   Житель Талнаха ответит перед судом за воровство телефонного кабеля. 18:08   Недолго был на свободе. Ранее судимый норильчанин ограбил молодых нетрезвых парней, а потом вымогал деньги за украденные документы.
17:40   Эксперты высоко оценили работу Норильска в направлении стратегического развития. 17:40   Власти нашли генподрядчика перинатального центра в Норильске.
17:30   4 марта в НАРОДНОМ ШТАБЕ норильские депутаты проведут прием граждан по личным вопросам. 17:29   В Норильске началась подготовка к летней оздоровительной кампании. В процессе задействованы все общеобразовательные учреждения города.
17:28   Андрей Клишас: «Послание президента имело потрясающий формат. Была обнародована значительная часть информации, к которой ранее был ограниченный доступ». 16:58   Назван подрядчик, который получил от УВД Красноярского края 200 млн на строительство изолятора временного содержания в Норильске
16:45   Все на девичник. Молодежный центр приглашает норильчанок на праздник в честь весны 16:36   Сегодня в России отмечается День создания добровольных народных дружин. В 2017 году представители ДНД выходили на патрулирование улиц Норильска в составе полицейских нарядов более 300 раз
15:20   «Февральские посиделки» прошли на этой неделе в Публичной библиотеке Норильска 14:07   Славная история, мощные традиции. Норильская гимназия № 1 отметила свой 30-летний юбилей.
13:42   Голосуем за Любовь! В Красноярском крае стартовало голосование на приз зрительских симпатий традиционного фотоконкурса «Весеннее очарование». 13:27   Выпускники Норильского детского дома соберутся сегодня, чтобы вспомнить о годах, проведенных вместе, и поделиться тем, как сложилась их самостоятельная жизнь.
10:34   В Норильске продолжает действовать штормовое предупреждение. Объявлены актировки для школьников и ряда работников городских предприятий и учреждений. 10:28   Норильским госавтоинспекторам требуется помощь очевидцев ДТП!
10:22   Помощь врачей не потребовалась. 38 горняков ВС-10 шахты «Скалистая» спасены.

 1 марта 2018 
20:47   Спасательная операция подошла к завершению. Около четырех десятков горняков норильские спасатели доставили в АБК рудника «Комсомольский» 17:54   Халатность руководителей может стоить людям жизни. Выбраться из снежного плена они смогут только по натянутому канату.
17:48   С сегодняшнего дня в Норильске возобновилось выполнение пассажирских перевозок по маршрутам 8А и 40К. 16:07   Завтра в школах Норильска пройдут районные этапы конкурса чтецов «Живая классика».
16:02   Спрыгнула с балкона, чтобы завоевать авторитет у подружек. Полицейские встретились с малолетними «экстремалками». 15:57   Итоги благотворительного марафона «Февраль добрых дел» подвели в Норильске.
15:42   В Норильске суд рассмотрел уголовное дело по факту конфликта на парковке ТРЦ "Арена", закончившегося поножовщиной. 14:57   В Норильске до работы не смогли добраться рабочие второй смены шахты «Скалистая». Бушующий шторм, нулевая видимость и переметы встали на пути горняков.
14:49   Почти 14 часов 33 работника ВС10 находятся в снежном плену. Спасатели из Норильска не могут пробиться к людям из-за нулевой видимости. 14:13   Норильский перинатальный центр снова в центре внимания. Власти Красноярского края ищут новых генподрядчиков для завершения строительства объекта.
12:55   МФК «Норильский никель» во втором матче розыгрыша Кубка Еременко уступил «КПРФ» - 0:3. 12:28   Сегодня в Норильске стартовал Весенний фестиваль ГТО.
11:47   Электронный вор рядом. Популярное приложение на смартфоне признали опасным. 11:40   Обязательных прививок для детей может стать больше?
10:48   В Норильске объявлена актировка. Вторые сутки в городе действует штормовое предупреждение.




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