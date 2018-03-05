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5 марта 2018, 13:27



В двух жилых домах Талнаха совершены поджоги. Погибла женщина.

Менее чем через час стало известно о горении кабины лифта на Федоровского, 15. Здесь на тушение пожара понадобилось около часа. Во время работ огнеборцы на девятом этаже обнаружили без признаков жизни одну из жительниц дома 1953 года рождения. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Причины пожаров – поджоги. Полицейские проводят доследственную проверку. Осматривают дворы, обходят квартиры, опрашивают лиц, состоящих на учете. Разыскивается подозреваемый – мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Просмотров:307 Около пяти утра 4 марта в службу пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в подъезде на Федоровского, 19. Горели мусор между этажами, а также 10 дверных звонков. Устранить огонь удалось за 10 минут.Менее чем через час стало известно о горении кабины лифта на Федоровского, 15. Здесь на тушение пожара понадобилось около часа. Во время работ огнеборцы на девятом этаже обнаружили без признаков жизни одну из жительниц дома 1953 года рождения. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.Причины пожаров – поджоги. Полицейские проводят доследственную проверку. Осматривают дворы, обходят квартиры, опрашивают лиц, состоящих на учете. Разыскивается подозреваемый – мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления.